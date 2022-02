Borzalom! Megerőszakolta nevelt lányát és annak 3 éves gyermekét egy férfi

17 éves nevelt lányát és annak 3 éves gyermekét is molesztálta egy férfi. Az ügyben az ügyészség most emelt vádat.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

A vádirat szerint a férfi, aki egyébként korábban már ült börtönben, arra kényszerítette élettársa 17 éves lányát, hogy közösüljön vele. A lány akkor 30 hetes terhes volt. Azzal fenyegette meg a fiatal lányt, hogy ha nem tesz eleget a vágyainak, elveszíti gyermekeit. Azoknak ugyanis hivatalosan a férfi és élettársa a hivatalos gyámjuk.

A férfi többször bántalmazta a lányt fizikailag: megütötte, megrúgta, földre lökte. Erről az édesanya is tudott, olykor a szeme láttára történtek a dolgok. A nevelőapa azzal indokolta tetteit, hogy a lánynak „nagy a szája“.

A férfi nem érte be ennyivel, a 3 éves kislányra is szemet vetett. Szexuálisan molesztálta , meg is erőszakolta.

Borzalmaz tetteiért a letartóztatásban lévő, többszörös visszaeső akár 25 év börtönbüntetést is kaphat. Az ügyben a Győri Törvényszék fog döntést hozni.

(tények.hu)