Nagy nap lesz a szombati: egy csomó járványügyi intézkedés megszűnik Szlovákiában

A kormány a szerdai ülésén jóváhagyta a járványügyi intézkedésekre vonatkozó enyhítéseket.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az első fázis, amelynek keretében eltörlik az úgynevezett OTP, OP és OP+ rendszereket a létszámkorlátozásokkal, szombaton (február 26-án) lép életbe, és március 25-ig tart majd.

Az egészségügyi minisztérium elfogadott dokumentuma szerint az alacsony, illetve közepes kockázattal járó események (például misék, sportesemények, kulturális események) esetében február 26-tól legfeljebb 500-an, vagy a befogadóképesség 50 százaléka vehet részt. Az olyan magas kockázattal járó eseményeken, mint az esküvő, legfeljebb 50-en vehetnek részt, miközben az alapüzemmód lesz érvényben.

Attól függetlenül, hogy oltva van-e, vagy rendelkezik teszttel, az emberek mehetnek fitnesz- és wellnessközpontokba, víziparkba, illetve fürdőkbe. Ezek esetében a maximális létszámot 50 főben határozták meg, vagy 15 négyzetméterre számítanak egy személyt.

Alapüzemmód lesz érvényben a múzeumok, galériák, kiállítótermek és szállást nyújtó szolgáltatások esetében is. A közös helyiségek igénybe vételénél a tömegrendezvényekre vonatkozó szabályokat alkalmazzák.

Mindenki számára megnyithatnak az éttermek, az emberek csak az asztaloknál ülhetnek, a felszolgálás is csak ott történhet, beleértve a teraszokat is. Az asztalon kívül kötelező a reszpirátor viselése.

Korlátozások nélkül üzemelhetnek a tömegközlekedési eszközök, beleértve a távolsági járatokat, illetve a taxis szolgáltatásokat is. A reszpirátor viselése viszont továbbra is kötelező marad.

A kórházak és szociális intézmények az igazgatók döntése értelmében működhetnek, illetve fogadhatnak látogatókat OTP rendszerben vagy alapüzemmódban.

A reszpirátor viselése továbbra is kötelező beltéri és kültéri tömegrendezvényeken. Kültéren akkor is reszpirátort kell viselnünk, ha kétméteres távolságon belül vagyunk más személyekkel. Az egészségügyi minisztérium továbbra is javasolja az otthonról való munkavégzést, amennyiben az kivitelezhető.

Az iskolákban, ha egy diák pozitívan tesztelt személlyel kerül kapcsolatban, már nem rendelnek el karantént. Helyette az utolsó érintkezéstől számított tíz napig reszpirátor/szájmaszk viselése lesz kötelező, miközben a pozitívan tesztelt személy karanténba kerül. Eltörlik a kötelező szájmaszkviselést az osztályokban, a közös helyiségekben viszont továbbra is viselni kell.

Az enyhítés második fázisa március 26-én lép életbe, amikor eltörlik a létszámkorlátozásokat, és módosul a szájmaszk/reszpirátor viselésének a feltétele.



