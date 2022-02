Újabb rekordot döntött az NHL-ben a 45 éves szlovák óriás, és továbbra sem áll le

A szlovák jégkorongozó Zdeno Chára helyi idő szerint szerda éjszaka 1651. NHL-mérkőzésén lépett jégre, ezzel beállította Chris Chelios védők között tartott rekordját – írja a TV Noviny.

Fotó: TASR

A New Yor Islanders hórihorgas védője az újonc Seattle Kraken elleni győztes találkozón (5:2) állította be a legendás amerikai játékos rekordját. A találkozón Chára egy gólpasszt is jegyzett.

A szlovák hokis, aki március 18-án ünnepli 45. születésnapját, az idei szezonban 43 mérkőzésen lépett jégre az Islanders színeiben, ezeken pedig 8 asszisztot jegyzett. Karrierje során az Islanders, az Ottawa Senators, a Boston Bruins és a Washington Capitals együttesében játszott a legrangosabb jégkorongligában, és összesen 673 pontot gyűjtött (207 gól + 466 gólpassz). 2009-ben neki ítélték oda a legjobb védőnek járó Norris-trófeát, két évvel később pedig megnyerte a Stanley Cupot a Bostonnal.



