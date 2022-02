Don Juan, vagy az apák kínja a Komáromi Jókai Színházban

A budapesti Szkéné Színház, valamint az Artis – Jókai polgári társulás koprodukciójaként kerül színre február 27-én 19.00 kor a Komáromi Jókai Színházban, Fekete Ádám és Nagy Péter István: Don Juan, vagy az apák kínja című kortárs komédia.

Az előadás, melyet Nagy Péter István fiatal rendező állított színre egy újszerű feldolgozása a Don Juan mitológiának. A hírhedt nőcsábász ebben az ízig vérig 21. századi újragondolásban már nem egy szenvedélyes nőcsábász, az ő belső kínja és ámokfutása, sodródása középpontjában nem a nő áll, hanem az értékvesztett fiatal férfi, aki nem lát apai példaképet, sem mintát maga előtt, s egy végletekig gátlástalan rohanásban próbálja meglelni önnön határait.

Nagy Péter István és Fekete Ádám újragondolt Don Juanjában ugyan feltűnnek a korábbi feldolgozások szereplői, de ezek a karakterek csak kontúrjaikban emlékeztetnek elődeikre, a történet maga mind stílusában, mind történetvezetésében a 21. század problémáira reflektál. A szöveg újszerűsége mellett az előadás vizualitása, játékstílusa is egy olyan új színházi szemléletet képvisel, mely úgy gondoljuk, végre megszólítja azt a fiatal nézői közösséget, mely az elmúlt években kevésbé látogatta a komáromi színházat.

Az előadás a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által meghirdetett, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) pályázati felhíváson belül kerül megvalósításra, melynek célja a közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása.

A Komáromi Jókai Színház és a színház mellett működő ARTIS – JÓKAI polgári társulás számára nagyon fontos ez az előadás a Szkénével való közös munka miatt is. Ez a projekt így, túllép a regionális korlátokon, az országhatárokon, s visszaigazolja azt a törekvésünket, hogy a minőségi művészi alkotások szélesebb közegben, nagyobb régióban is megállják a helyüket, így a jövőben is a magas művészi mércét szeretnénk elsődleges szakmai célunkként megfogalmazni.

A DON JUAN, avagy az apák kínja címet viselő projekt célja a határon átnyúló közös kulturális tevékenységek rendszeres fenntarthatóságának biztosítása, a szakmai tevékenység feltételeinek megteremtése és ez értékes színházművészeti alkotás népszerűsítése.

A projektben résztvevő partnerek, a komáromi Artis Jókai polgári társulás ( mint vezető partner ), aki a Komáromi Jókai színház elkötelezett támogatója, és akinek célja minden koprodukció támogatása a színházi tevékenységek területén. A budapesti Szkéné színházzal (mint határon túli partnerrel ) közös koprodukcióként létrejövő határon átnyúló együttműködés a cél a „ Don Juan,vagy az apák kínja“ c. színházi előadás létrehozásával.

További információ az artisjokai.sk oldalon találhatóak.



