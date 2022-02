Čaputová szerint Szlovákia biztonságban van, Naď több száz fős NATO-kontingenssel erősítené a keleti határ védelmét

A kormányfő és a köztársasági elnök is elítélte az Ukrajna elleni orosz katonai támadást. Čaputová szerint Putyinnak kell vállalnia a felelősséget a háború áldozataiért, Heger a várható menekültek segítését kéri az emberektől. A NATO a keleti szárnyát erősítené, Jaroslav Naď védelmi miniszter szerint Szlovákiába is érkezhet egy több száz fős NATO-kontingens.

Fotó: TASR

Zuzana Čaputová köztársasági elnök élesen elítélte az orosz támadást Ukrajna ellen, szerinte az agresszornak viselnie kell a felelősséget is.

„Minden áldozat Putyin áldozata lesz, vállalnia kell érte a felelősséget” – jelentette ki az államfő a nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülése után.

Úgy véli, hogy sokan reménykedtek abban, hogy Putyin még sem indít totális háborút. „Aki azt hitte, hogy Oroszország megelégszik a luhanszki és donyecki terület egy részének megszállásával, tévedett” – mondta Čaputová.

Úgy véli, hogy Ukrajnának teljes joga van a védekezésre, joga van dönteni sorsáról. „A Szlovák Köztársaság élesen elítéli az orosz agressziót” – mondta az államfő. Az ország kész segítséget nyújtani a konfliktus befejezéséhez, az életek védelméhez és a béke helyreállításához.

Az államfő szerint egyelőre Szlovákiában mindenki biztonságban érezheti magát.

„Habár fegyveres konfliktus van határaink közelében a területi egységünk és biztonságunk nincs közvetlen veszélyben – állítja Čaputová. – A biztonságunkat garantálják a szövetségeseink is.”

Menekültek lesznek, a határellenőrzés biztosított

A kormányfő úgy véli, hogy komoly menekülthullámra számíthatunk az ukrajnai háború miatt, és arra kéri a lakosságot, hogy érezzenek együtt a várhatóan több tízezres számban érkező ukrajnaiakkal. „Érezzünk velük együtt, értsük meg őket. Akik a háború elől menekülnek, a nemzetközi jog szerint is megérdemlik a segítségünket” – jelentette ki Eduard Heger.

Ugyanakkor azt mondta, hogy a menekültek nem ellenőrzés nélkül érkeznek majd az országba.

„A katonaság és a rendőrség biztosítani fogja a határátlépés ellenőrzését, és a menekültek megfelelő ellátást kapnak majd” – mondta a kormányfő.

A keleti határ már most is nyomás alatt van, több százan várnak belépésre Szlovákiába.

Úgy véli azonban, hogy Szlovákiának az az érdeke, hogy Ukrajna stabil ország maradjon, és ezt kell segítenie. „Abban is segíteni akarunk, hogy az embereknek ne kelljen elmenekülniük, mert nem szeretnénk, ha a szomszédunk teljesen kiürülne” – jelentette ki Eduard Heger.

A NATO keleti szárnyának védelme

Ivan Korčok külügyminiszter szerint az Északatlanti Tanács döntött arról, hoyg meg kell erősíteni a szövetség keleti szárnyának a védelmét, amibe Szlovákia is beletartozik. Ez azt jelenti, hogy Szlovákiába is érkezhetnek NATO-katonák, amit azonban előbb Szlovákiának is jóvá kell hagynia. „Elkészítjük a szükséges dokumentumokat, a döntést a kormány és a parlament hozza meg” – jelentette ki Ivan Korčok.

Jaroslav Naď védelmi miniszter konkrétabb volt: szerinte több száz fős NATO-kontingens érkezhet Szlovákiába, amely a keleti határ védelmét fogja erősíteni. Elismerte, hogy már folyik a tervezés, és több szövetségesünk is felajánlotta segítségét.

„Jelenleg még nem lehet pontosan tudni, hogy milyen nagy katonai kontingensről lesz szó, de több száz katonáról beszélünk, akik a megfelelő felszereléssel érkeznek” – mondta a védelmi miniszter.

A katonák szerinte a közeli környező országokból katonái lesznek, vagyis nem amerikai egységek érkeznek majd Szlovákiába.

Az oroszok már ellenünk is „háborúznak”

A külügyminiszter szerint a dezinformáció nemcsak külföldi csatornákon érkezik.

„Szlovák politikusok egy része azzal vádolt bennünket, hogy feleslegesen keltünk pánikot, amikor arról beszéltünk, hogy Oroszország megtámadhatja Ukrajnát. Akik békegalambokkal védték volna Ukrajnát” – üzent Korčok a Smernek.

Az ellenzéki párt a legutóbbi demonstrációján, amelyen az USA-val kötött védelmi egyezmény ellen tiltakozott, felfújható békegalambokkal tüntetett. A külügyminiszter szerint már évek óta folyik a hibrid információs háború Szlovákia ellen is, és sajnálatosnak tartja, hogy sok szlovák politikus is az orosz dezinformációt terjeszti.

- lpj -