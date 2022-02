Žilinkáék erővel vettek el egy ügyet Lipšicéktől, amiben Jankovská is érintett

A trencséni Fatima bár ügyét hamarosan a bíróságon tárgyalják, és ez lehet az első olyan eset, melyben a vádlottak padjára kerül Monika Jankovská korábbi smeres államtitkár. Vele együtt szerepelt a vádlottak között egy ügyvédnő, Anna Žedényiová is, míg a főügész közbe nem lépett.

Maroš Žilinka (Fotó: TASR)

A Fatima-ügy lényege, hogy az egykori NAKA-s vezető, Róbert Krajmer feleségének Trencsénben az ölébe pottyant egy olyan bár, amelyet a múltban erőszakkal szerzett meg a Peter Čongrády nevével fémjelzett bűnszervezet az eredeti tulajdonostól, Ondrej Janíčektől. Ebben segédkezhetett Jankovská, aki akkoriban Janíček ellen, azaz Čongrády javára hozott ítéletet, és amiért 3 millió koronát, azaz vagy 100 ezer euró kenőpénzt kaphatott.

A vitatott 363-as paragrafust kétszer is bevetették az ügyben, mindkettőt Žilinka helyettese, Jozef Kandera írta alá, ám miután ez sem segített, és Žedényiová esete már a vádemelési javaslatig jutott, a vizsgálatát megvonta a Daniel Lipšic vezette Speciális Ügyészségtől, és átadta a kerületi ügyészségnek, amely pedig visszavonta a vádemelést - írja a SME.

Žilinka nem lát ebben gondot, a Speciális Ügyészség szerint viszont önkényesen visszaél a hatásköreivel.

A rendőrség szerint Žedényiová szerepe az volt a Fatima-ügyben, hogy 2018-ban meggyőzte az ügy egyik koronatanúját, Michal Vidát, változtasson a korábbi vallomásán Jankovská javára. Vida ezt később beismerte, de nemcsak az ő szavai támasztják ezt alá, hanem azok az üzenetek is, amelyek Marian Kočner Threema-applikációjából kerültek elő.

Az ügyet eredetileg is a Trencséni Kerületi Ügyészség felügyelte, azt követően került a speciálishoz, hogy Jankovská neve számos másik nagy jelentőségű korrupciós ügy vizsgálatában is felmerült. Szó esett arról, hogy a Fatima-ügyet hozzákapcsolják a Tisztítótűz fedőnevű vizsgálathoz, Žilinka ezért egy kivételt alkalmazva a kerületről a Speciális Ügyészséghez helyezte át, és ezt Lipšic is jóváhagyta.

A következő hónapokban viszont fordult a kocka. Žedényiová tavaly áprilisban elérte, hogy a 363-as paragrafus alapján ejtsék a vádat ellene. A vizsgálótiszt, Peter Juhás azonban ismét meggyanúsította, majd vádemelést is javasolt ellene, Žedényiová azonban ismét kérvényezte a 363-as alkalmazását. Ondrej Repa ügyész ekkor külön eljárás alá vonta az ő esetét, tavaly novemberben viszont a főügyész ismét helyt adott esetében a 363-asnak. Ez azt jelentette, hogy az ügyésznek, Ondrej Repának újra foglalkoznia kellett vele, ő viszont úgy döntött, vádat emel ellene és a javaslatát benyújtotta a Trencséni Járásbíróságra.

Ilyenkor már nem alkalmazható a 363-as, Žilinka, pontosabban a helyettese, Kandera viszont más úton érkezett meg az ügybe. December 2-án ugyanis az ő aláírásával törölték el azt a kivételt, amely alapján korábban Žedényiová ügyét is a Speciális Ügyészségre helyezte át. Onnan a Nyitrai Kerületi Ügyészségre küldte, ahol pedig az ügyász hamar visszavonta a vádemelést. A főügyészség szóvivője ennek kapcsán csupán annyit közölt, hogy már nem érvényes az az indok, ami alapján a Žilinka a kivételt alkalmazta, mégpedig azért, mivel Žedényiová ellen már csak "önállóan elkövetett esetben" folyik eljárás, nem pedig másokkal együtt.

A kivétel megszüntetéséről eltér a főügyész és a speciális ügyész, Lipšic véleménye, utóbbi ugyanis meg van róla győződve, hogy ebbe is beleegyezését kellett volna adnia, mint ahogy a kivétel alkalmazásába is a törvény szerint bele kellett egyeznie.

Lipšic még decemberben elküldte álláspontját ez ügyben Žilinkának, és a Speciális Ügyészség továbbra is sajátjaként kezelte az ügyet, nem is adta ki az ügyiratot a Legfőbb Ügyészségnek. Lipšic viszont hiába érvelt a Legfelsőbb Bíróság döntésével is, Žilinkát ez nem hatotta meg, és Kandera utasítását nem vonta vissza. A törvényt mindkét fél másképp értelmezi, ugyanakkor a SME által megszólaltatott ügyvédnő, Eva Kováčechová szerint a vonatkozó jogszabály egy másik pontján megtiltja, hogy a főügyész negatív utasítást adjon a speciális ügyésznek, és ez szerinte arra is vonatkozik, hogy a speciális ügyész erős pozíciójából adódóan bele kell egyezzen, ha elvesznek tőle egy ügyet.

Ami még gyanúsabb, hogy a Nyitrai Kerületi Ügyészség védől néhány nappal a benyújtása után úgy vonta vissza a vádemelési javaslatot, hogy az ügyirat nem is jutott el hozzá, mivel a Speciális Ügyészség azt nem adta ki.

(SME)