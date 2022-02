LÉNYEG: Lehet, hogy a világháború szélén állunk, mert a nácizó szörnyetegnek semmi sem drága

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Serhiy Kolyada karikatúrája (kyivpost)

Nehéz, szinte lehetetlen visszafogottan összefoglalni a nap eseményeit, amikor a szomszédban dörögnek a fegyverek. Az abszurd vérontás egy őrült hatalommániás miatt történik, aki ahelyett, hogy szakemberekkel kezeltetné magát, inkább Oroszország örökös elnökeként pöffeszkedik.

A patkányfejű törpe támadásba lendült

A második világháború lezárása óta nem robbant ki olyan jelentős fegyveres konfliktus Európában, mint a csütörtök hajnalban kitört orosz-ukrán háború. Kontinensünkön két ilyen méretes nemzet - mint a 145 milliós orosz és a 43 milliós ukrán - hadserege 1945 óta nem vágott bele nyílt háborúba. De mivel a beszámíthatatlan orosz Hitlernek ma hajnalban is elmaradt a merevedése, mondvacsinált okokra hivatkozva Moszkva teljes körű támadást indított Ukrajna ellen: kora reggel az orosz egységek három irányból indítottak támadást a szomszédjuk ellen: keletről, északról és délről.

Az agybeteg despota a maga módján magyarázta, miért történik mindez: Adolf Adolfovics szerint Ukrajna telis tele van nácival és ezeket a barnaingeseket akarja rendre utasítani. Elmezavarodottjának szilárd meggyőződése, hogy a szabadság áll politikája középpontjában, amit viszont tüzérséggel meg bombákkal kell érvényre juttatni. Pont mint a húgyagyú komcsi elődjeinél, akik a paradox hangzású békeharcról zagyváltak évtizedeken keresztül, a logikát most sem kell keresni.

Ruszkik cseszhetik szét az európai békét

Ami a hadi cselekményeket illeti, csütörtökön a katonai infrastruktúra elleni célzott rakétatámadások domináltak, de több irányból a harckocsik, a dél-keleti Donbaszban pedig a gyalogos egységek is megindultak. A legnagyobb harcok a második legnépesebb ukrán város, Harkiv környékén zajlottak, ám a repülőterek elleni célzott támadások lényegében egész Ukrajna területére kiterjednek. És mivel a ruszkik a nyugati területeken is találtak célpontokat, Szlovákia határától száz kilométerre is voltak robbanások. A legfőbb agresszorral baráti viszonyt ápoló másik őrült politikus - a fehérorosz diktátor - országa felől északról Ukrajnára támadó orosz csapatok benyomultak a csernobili atomerőmű övezetébe is. Emiatt meg félő, hogy ha a tüzérségi támadások miatt megsérül a hulladéktároló, akkor radioaktív porfelhő boríthatja be az európai uniós tagállamok területét. És az már biztos, hogy a beláthatatlan következményekkel járó konfliktus az egekbe hajtja a kőolaj és a földgáz árát is, ráadásul a menekülthullám sem maradhat el.

Mikrofonjával Čarnogurský körül sündörgött, most mehet a búsba

Ebben a vérzivataros időszakban még fontosabb, hogy az emberek normális, kiegyensúlyozott, ellenőrzött forrásokból származó hírekhez jussanak hozzá, és a dezinformációs csapok meg gondosan el legyenek zárva. Ebbe a folyamatba illeszkedik az, hogy lemondott posztjáról a szlovák közszolgálati média kimondhatatlan nevű hírigazgatója és helyébe Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásai részlegének igazgatója léphet. A távozó arcnak köszönhető például, hogy az állami tévé az orosz-ukrán összecsapás kapcsán a Putyinba fülig szerelmes exkereszténydemokratát, a magyarfóbiájáról is hírhedt Ján Čarnogurskýt szólaltatta meg, aki úgy zabálja két kézzel az orosz propagandát, hogy hányingere támad tőle a józan többségnek.

Már Trump is szörnyülködik, ami meg nagy szó

Ahogy ettől az egészen észveszejtő konfliktustól is rosszul lehet az, aki legalább fél szemmel nézegeti a valós helyzetről beszámoló híreket. Persze, lehet azzal marháskodni, hogy Washington keze biztos benne van ebben az egészben, mert mégiscsak ők a világ legerősebbjei, és holtbiztos, hogy most is ők diktálnak a háttérből. Az ilyenről meggyőződötteknek legyen elég az, hogy még a földkerekség legnagyobb trollja, Donald Trump is rettenetes dolognak nevezte az Ukrajna elleni támadást. Az más kérdés, hogy a bukott expolitikus szerint mindez nem történhetett volna meg az ő elnöksége alatt.

Sidó Árpád