Szlovákiától és Magyarországtól is védelmi segítséget kér Ukrajna

Az ukrán elnök a Twitter-oldalán közölte, hatásos nemzetközi segítségre van szükségük, ezt megtárgyalta Andrzej Duda lengyel elnökkel is.

Mint fogalmazott, szankciókat, nyomást kell helyezni a támadó félre, azaz Oroszországra.

Együtt tárgyalóasztalhoz kell ülnünk. Háborúellenes koalícióra van szükség – írta.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put at the negotiating table. We need anti-war coalition.