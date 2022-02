Nagykapos kész segítséget nyújtani az ukrajnai menekülteknek

Nagykapos (Nagymihályi járás) felkészült arra, hogy segítse az Ukrajnából érkező menekülteket, az alapiskolák tornatermeiben és más városi épületekben szállásolja el őket - mondta a TASR hírügynökségnek Petrikán Péter polgármester.

Csütörtökön (február 24.) összeült a város válságstábja. „Tájékoztattam a város alapiskoláinak igazgatóit, számoljanak azzal, hogy a tornatermekben fogjuk elhelyezni a háború elől menekülő embereket” - mondta Petrikán és hozzátette, hogy a helyzetről a városi közterület-fenntartó vállalattal is egyeztettek. „A városi rendőrség alkalmazottait megkértük, hogy az elkövetkező időszakban ne menjenek szabadságra, álljanak rendelkezésre, ha menekültek érkeznek” - fűzte hozzá a polgármester. A város folyamatos összeköttetésben van a határrendészeti szervekkel.

A polgármester azt is elmondta, hogy Nagykaposon már most is élnek ukránok.

„Állandó lakhelyük van itt, a nemzetiségek egymás mellett élésével nincsenek gondok, illetve a felmerülő problémákat meg tudtuk oldani”

- szögezte le.

Megemlítette azt is, hogy az ukrajnai Szolyva Nagykapos testvérvárosa. „Szolyvától 250 kilométerre bombák robbannak, az ottanian nem tudják, mitévők legyenek, mi vár rájuk, otthonuk elhagyására is felkészültek. Nehéz szavakat találni, nagyon komoly a helyzet” - folytatta a polgármester.

Petrikán hozzátette, hogy Nagykapos lakossága is fél. „Mindenkit arra kértem, hogy őrizze meg a nyugalmát” - jegyezte meg. A városi rendőrök már csütörtökön láttak menekülteket áthaladni a városon, Kassa irányába mentek tovább.

