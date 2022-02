Széttépték a prágaiakat a dunaszerdahelyi lányok

A HC DAC Dunaszerdahely a MOL extraliga 20. fordulójában a Prága együttesét fogadta vendégül. A sárga-kék hazaiak kissé álmos kezdését követően az első félidő felénél már átvették a vezetést, és ezt követően fokozatosan növelve előnyüket megszerezték újabb győzelmüket. Keserédes azonban ez a siker, ugyanis Némethová Natália megsérült.

Forrás: HC DAC

“Kicsit álmosan kezdtük a mérkőzést, az ellenfelünk azonban első perctől elég nagy iramot diktált, mi azonban csak futottunk utánuk egy ideig. A védekezésünk sem állt össze, és támadásban sem voltunk elég határozottak. A 13. percben vettük át a vezetést, ezután megérkeztünk a meccsbe, aminek köszönhetően jött is az eredmény - öt góllal fordultunk. A második játékrészben már mi diktáltunk, és fokozatosan növelni tudtuk előnyünket még úgy is, hogy egy balszerencsés talajfogást követően megsérült Némethová Natália, akinek ezúton is mielőbbi felépülést kívánok!" - nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző

MOL extraliga 20. forduló, Városi Sportcsarnok, Dunaszerdahely:

HC DAC Dunaszerdahely – DHC Slavia Praha: 29-19 (17-12)

A dunaszerdahelyiek gólszerzői: Élő 8/2, Juhos 4, N. Némethová 4, Rajnohová 4.

Büntetők: 2/2 – 4/4

Kiállítások: 3 – 2

Játékvezetők: Bočáková és Jánošíková

Nézőszám: 216

További mérkőzések:

Házená Kynžvart – HK Slovan Duslo Šaľa 29:28 (19:15)

AHT HC Tatran Stupava – DHC Sokol Poruba 18:29 (8:15)

HK Hodonín – DHK Zora Olomouc 25:27 (11:14)

DHK Baník Most – DHC Plzeň 39:25 (19:14)

KPR Ruch Chorzów – Handballl PSG Zlín 22:26 (14:14)

MŠK Iuventa Michalovce – Sokol Písek - nem játszották le, a vendégek a nemzetközi helyzetre való tekintettel nem utaztak el

A bajnokság állása (mérkőzésszám / pontszám / gólarány / dobott gólok / kapott gólok / győzelmek / döntetlenek / vereségek) - Forrás: slovakhandball.sk

(hcdac/slovakhandball.sk)