Tömegesen vonultak ki a diplomaták Lavrov beszéde alatt az ENSZ ülésterméből (VIDEÓ)

Több diplomata is kivonult a teremből Genfben az ENSZ Leszerelési Konferenciáján, miközben a videón bejelentkező orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov arról beszélt, meg kell akadályozni, hogy Ukrajna atomfegyverekhez jusson, jelentette – írja a Telex.hu.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D