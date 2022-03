Minden reggel és este ellenőrzik az ukrajnai menekültek létszámát Nagykaposon

Ezt Peter Petrikán polgármester közölte a TASR hírügynökséggel, hozzátéve: kedden reggel 71-en voltak.

Elmondása szerint február 26-án, szombaton szállásolták el az első Ukrajnából érkezett személyeket a városban. Hozzátette: a többségük csak egy éjszakát tölt Nagykaposon, aztán továbbutazik Kassára. A menekültek többsége nő.

"Édesanyákat is elszállásoltunk a gyerekeikkel együtt. Volt egy olyan este is, hogy 45 menekülttel zártuk a napot, aztán éjjel további 140 érkezett. Autóbuszokkal hoztak egyetemistákat Ukrajnából, ők utaztak is tovább"