Az EU ideiglenes védelem megadását javasolja a menekülők számára

Az Európai Bizottság az ideiglenes védelemről szóló irányelv aktiválását javasolta, hogy a tagállamok gyors és hatékony segítséget nyújthassanak az ukrajnai háború elől menekülőknek, valamint iránymutatásokat terjesztett elő a határellenőrzés hatékony kezeléséhez - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Fotó: TASR/AP

Az uniós bizottság javaslata értelmében a háború elől menekülők ideiglenes védelmet kapnak az Európai Unióban, azaz tartózkodási engedélyhez jutnak, valamint hozzáférést az oktatáshoz és elhelyezkedési lehetőséget a munkaerőpiacon.

Ezzel egyidejűleg az Európai Bizottság olyan gyakorlati iránymutatásokat is előterjesztett, amelyek célja, hogy segítsék a tagállamok határőreit az Ukrajnával közös határokra érkezők hatékony ellátásában, a biztonság teljes körű fenntartása mellett. Az iránymutatás azt is javasolja a tagállamoknak, hogy hozzanak létre különleges vészhelyzeti útvonalakat a humanitárius segély továbbítására. Emlékeztettek továbbá arra is, hogy humanitárius okokból engedélyezzék a bejutást az Európai Unióba.

A bizottsági közlemény Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézte, aki kijelentette: Európa a védelemre szorulók mellett áll. Az EU mindenkit szívesen lát, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök bombái elől menekül - mondta.

Amennyiben az Európai Unió Tanácsa támogatja a bizottsági javaslatot, az ideiglenes védelemről szóló irányelv azonnali hatállyal egy évig lép érvénybe. Az időszak kétszer hathavi időszakkal, azaz legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Az uniós bizottság bármikor javasolhatja a Tanácsnak az ideiglenes védelemre vonatkozó irányelv hatályának megszüntetését, ha azt az ukrajnai helyzet lehetővé teszi - közölték.



(MTI)