Idén Pozsony megyében adták be a legtöbb első dózist a COVID-vakcinából

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) nyilvántartása szerint idén Pozsony megyében adták be a legtöbb első dózist a COVID-19 elleni vakcinából. A TASR hírügynökséget Alžbeta Sivá, az NCZI szóvivője tájékoztatta szerdán.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Pozsony megyében idén 12 673 személyt oltottak be az első dózissal. 2022-ben itt adták be a legtöbb harmadik (megerősítő) adagot is (összesen 94 351 darabot).

Az NCZI adatai szerint eddig összesen 7 028 830 adag koronavírus elleni védőoltást adtak be Szlovákiában. A járványidőszak alatt az első dózist 2 817 404, a másodikat 2 588 938, a harmadikat pedig 1 622 038 személy vette fel. Jelenleg 2 747 639 teljesen oltott személy van az országban.

TASR