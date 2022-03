Több mint százméteres sorokban várakoznak az emberek, hogy útlevelet csináltassanak (FOTÓK)

Hiába hangsúlyozza mindenki, hogy erre semmi ok, tegnap óta nem csillapodott a pánikhangulat az okmányirodák előtt.

Bár kedden több tisztségviselő is leszögezte, hogy nincs ok a pánikra Szlovákiában, az emberek továbbra is tömegesen érkeznek az okmányirodákba, hogy útlevelet csináltassanak. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint tájékoztatása szerint elsősorban gyerekeknek csináltatnak útlevelet gyorsítva, hogy a dokumentum két vagy tíz munkanapon belül elkészüljön.

A belügyminisztérium azonban már tegnap is nyomatékosan kért mindenkit, hogy ne essenek pánikba, és szűrjék ki az álhíreket.

Az útlevelek iránti fokozott érdeklődés kapcsán Roman Mikulec belügyminiszter a szerdai kormányülés után hangsúlyozta, Szlovákiát egyelőre semmi olyan nem fenyegeti, ami miatt két napon belül útlevélre lenne szükség.

A Tvnoviny.sk szerdán megosztott egy rövid videót, amelyet az egyik pozsonyi okmányirodánál készített. A TASR hírügynökség fotói ugyancsak az egyik pozsonyi, Tomášikova utcai ügyfélközpontban készültek.

(Tvnoviny.sk/TASR)