Ukrajnából menekült nigériai légióstrióval erősítenek a hodosiak

Oroszország Ukrajna lerohanásának kezdete óta több százezer menekült hagyta el az ezer sebből vérző szomszédos országot, köztük az Ukrajnában légióskodó sportolók is. Három nigériai labdarúgó, nevezetesen Mathew Obinna (21 éves középpályás), Ejiofor Abraham (25 éves csatár) és Emmanuel Nvieze (22 éves csatár) Hodosban talált ideiglenes otthonra.

„Egyik barátom, aki játékosügynökként tevékenykedik, keresett meg. Arra kért, hogy segítsek a bajba jutott nigéria labdarúgóknak. Én is úgy tartom, hogy segíteni kell a háború elöl menekülő embereken. Összedugtuk a fejünket klubelnökünkkel, ifj. Kohút Istvánnal, aki azonnal igent mondott az ajánlatra. Felvettük a kapcsolatot az érintettekkel, szerdán találkoztunk velük (felvételünkön), s úgy döntöttünk, hogy befogadjuk őket. Szállást, hosszabb távú elhelyezést biztosítunk nekik. Ami a pedig a focivonalat illeti, leigazoljuk őket, nálunk folytatják a pályafutásukat. A trió tagjai egyébként az ukrán III. ligában játszó Katran Kijev csapatában futballoztak. Csütörtökön már ott lesznek az első edzésen, átigazolásukon gőzerővel dolgozunk. Ha minden összejön, akkor vasárnap csatasorba is állhatnak a jányokiak elleni hazai idénynyitón. Reméljük, teljesítményükkel ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy tavasszal az őszinél nívósabb teljesítménnyel, győzelmekkel örvendeztessük meg szurkolóinkat, s előbbre lépjünk a tabellán“ – tájékoztatta az újdonságról a Paramétert Navrátil Károly, a Nyugat-szlovákiai V. liga Déli csoportjában a táblázat 13. lépcsőfokán telelő hodosiak trénere.

