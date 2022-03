Szerelmet vallott Bernie Ecclestone Vlagyimir Putyinnak

Nem először történt, viszonyukat viszont Ukrajna megtámadása sem csorbította.

Bernie Ecclestone és Vlagyimir Putyin (Fotó: AP/TASR - archívum)

A Forma-1 volt igazgatója és az orosz elnök baráti viszonya 2014-ig nyúlik vissza, amikor Szocsi megkapta az Orosz Nagydíj rendezésének jogát. Az ukrajnai háború sem rontott a viszonyukon, legalábbis az interjú alapján, amit Bernie Ecclestone adott a Times Radiónak.

"Egyenes és becsületes emberként tekintek rá" - mondta.

Hogy mennyire egyetért Putyin nézeteivel, annak már 2019-ben is hangot adott a 91 éves Ecclestone. Akkor a The Times-nak azt mondta, hogy az oroszoknak kellene irányítaniuk Európát és támogatta Putyin antidemokratikus ideológiáját is. Akkor azt mondta Putyinról "rendes fickó, soha semmi olyat nem tett, ami nem eredményezett volna valami jót az embereknek. Örülnék, ha ő irányítaná Európát. Nekünk senkink nincs, rosszabb pedig nem is lehetne."

Ecclestone bízik benne, hogy idén is meg lehet majd rendezni az Orosz Nagydíjat, viszont szerinte ez nagyban függ attól, milyen lesz az orosz-ukrán helyzet.

(Pravda)