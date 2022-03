Medvetámadás Szlovákiában: Súlyosan megsérült, sokkot kapott, de túlélte az erdész

Több, köztük súlyos sérülést is szerzett az a szlovák erdész, akit medvetámadás ért a Sztrázsó-hegységben (Strážovské vrchy) lévő Tiefengrund-völgyben a privigyei (Prievidza) járásbeli Németpróna (Nitrianske Pravno) közelében.

Az állami Szlovák Erdészet szóvivője, Marína Debnárová tájékoztatása szerint az erdész a munkáját végezte, amikor medve támadt rá.

"Épp egy kerítést ment ellenőrizni, amikor medvetámadás érte. Az állat több sérülést okozott neki, szétkarmolta az arcát és a kezeit, felszakította a fülét, megharapta a vállát, és sokkot kapott. Kollégái nyújtottak neki segítséget, akik mentőt is hívtak, majd a férfit a bajmóci (Bojnice) kórházba szállították"

- áll a hivatalos közleményben.

Az erdésznek végül nem kellett kórházba feküdnie, miután sérüléseit megfelelően ellátták, hazamehetett.

A Szlovák Erdészet arra figyelmeztet, hogy az év ezen szakaszában, a tavasz érkezésével ébredeznek a szlovák hegységekben élő medvék is.

"Február végén és március elején az erdőjáróknak különösen körültekintően kell mozogniuk a hegyekben. Számolni kell azzal, hogy az ember medvével találkozhat a szabad természetben"

- hangsúlyozza az erdészeti szóvivő. Azt, hogy medvék mikor "bújnak elő", pontosan nem lehet megmondani. Egyedtől és időjárástól (hótakaró, hőmérséklet) függ minden, sőt, egyes medvék nem alszanak téli álmot, a többiek pedig rövidebb-hosszabb ideig alszanak.

Téli álma során a medve felhasználja zsírtartalékait, melyeket ébredését követően pótolnia kell. Ilyenkor aktív, éhsége pedig akár agresszív viselkedést is szülhet. A nőstények pedig utódaik közelében maradnak és védik őket.

"Erdőjárás közben kellőképpen tudatnunk kell környezetünkkel, hogy ott vagyunk, bár természetesen nem kell folyamatosan minden helyen kiabálnunk, ahol csak járunk. Ha ilyen körültekintően járunk el, akkor utána élvezhetjük a természet csendjét. Azonban ha sűrűbb, kevésbé átlátható növényzet közelébe kerülünk, érdemes fütyüléssel, kiáltással, köhögéssel jelt adnunk, hogy a ragadozó - vagyis a medve - tudjon érkezésünkről"

- tanácsolják a szakemberek. Az erdészek mellett a Szlovák Vadászkamara is felhívja a figyelmet arra, hogy a medvék ebben az időszakban könnyen hozzáférhető élelmet keresnek maguk és bocsaik számára. Emellett nem ez az egyetlen állat, amely mostanában az erdőkben veszélyt jelenthet. A vadászok hozzáteszik: a vaddisznó kocák is ilyenkor szülik meg malacaikat, és kicsinyeik védelmét ellátva könnyen megtámadhatják az erdőjárókat is - amennyiben azok megzavarják őket.

(parameter/TASR)