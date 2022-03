Ha ezentúl valaki "háborúnak" vagy "inváziónak" nevezi Oroszországban Putyin "speciális műveletét", annak börtön, pénzbüntetés vagy kényszermunka jár

Az orosz fegyveres erőkre vonatkozó hamis hírek terjesztéséért 1,5 millió rubelig terjedő (március 4-i árfolyamon 13 150 euró) pénzbírság vagy három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Ha ez szolgálati pozícióval történő visszaéléssel vagy anyagi haszonszerzés szándékával párosul, a büntetési tétel 5 millió rubelig (43 800 euró) terjedő bírságra és 10 évig terjedő börtönre nőhet, ha pedig a rémhír komoly következményekkel jár, a szabadságvesztés 15 évig terjedhet.

Ez cenzúra

A gyakorlatban az új törvény megjelenése azt jelenti, hogy ezentúl büntetendő lesz inváziónak vagy háborúnak hívni a hivatalosan "speciális hadműveletnek" nevezett ukrajnai harcokat.

A legnagyobb orosz kormánykritikus lap, a Novaja Gazeta az új jogszabály miatt törölni kényszerül a háború kezdete óta közzétett cikkeit - nehogy megbüntessék munkatársait.

"A katonai cenzúra Oroszországban egy új fázisba ért: büntetőeljárással fenyegetik az újságírókat, de a polgárokat is, akik olyan információkat terjesztenek, amelyek eltérnek a védelmi minisztérium sajtóközleményeitől. Nincs kétség, hogy a fenyegetést be is váltják. Nincs jogunk kockára tenni bajtársaink szabadságát, de nem élhetünk vissza olvasóink pozíciójával sem, akik egyértelműen támogatják munkánk folytatását a katonai cenzúra idején is"