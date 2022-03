NCZI: Továbbra is igénylik az uniós COVID igazolványokat

Minden nap kérvényezik a digitális, uniós COVID igazolvány kiállítását olyan személyek is, akik külföldön és Szlovákiában is beoltatták magukat.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

A szolgáltatás indulása, vagyis február közepe óta több százan jutottak már hozzá az említett igazolványhoz. A TASR hírügynökséget Veronika Daničová, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) marketing és kommunikációs osztályának munkatársa tájékoztatta pénteken.

A digitális, uniós COVID igazolványt azok is igényelhetik, akik külföldön vették fel a védőoltást, de Szlovákiában igényelték a második vagy a harmadik dózist. Az NCZI tájékoztatása szerint az érdeklődők telefonon, személyesen, elektronikusan és postán is kérvényezik az ún. Green Pass-t, melyet a szlovák állampolgárokon kívül már német, ukrán, brit és argentin állampolgárok számára is kiállítottak. Két hét alatt az NCZI több mint 200 kérvényt bírált el - közölte Peter Lukáč vezérigazgató.

Az érdeklődők az NCZI közösségi lapján és a korona.gov.sk weboldalon találnak részletes tájékoztatást a Green Pass igényesével kapcsolatban.

TASR