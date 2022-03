Ukrajna – egy orosz mítosz vége

Putyin vesztésre áll.

Az ukrajnai háborúban, ha csak matematikailag nézzük az erőviszonyokat, rövid távon a több irányból támadó Oroszországnak van győzelmi esélye a fegyverzet, illetve és a haderőnemek közül kettő – a légierő és a haditengerészet – fölénye miatt. Az ukránok még szörnyű időknek néznek elébe. Nagy területek megszállását és tényleges ellenőrzését azonban nehezen tudják megvalósítani.

A szárazföldi erők aránya kiegyensúlyozottabb – most úgy látszik, Ukrajna harcászati módszerei hatékonyabbak, s éppenséggel több embert tud mozgósítani a tartalékosok köréből, mint ahány harcképes férfit és nőt Oroszország idegen földre tud vezényelni a megszállás céljával, s folyamatosan érkeznek a fegyverek, katonai eszközök, Magyarországot kivéve például az összes visegrádi országból. (A magyar uralmi elit az 565-os pesti srácok kultuszától varratmentes átmenettel jutott el addig, hogy nem szabad ingerelni az orosz medvét, mert akkor nem tartja be a nagy lendülettel ünnepelt megállapodást, és nem ad olcsó gázt. És akkor mi lesz a rezsicsökkentéssel. Kádár győzött.)

Az információs hadviselésben pedig – amit az orosz katonai doktrína tudtommal a három haderőnemhez hasonló fontosságú tényezőnek tart – egyértelműen Ukrajna került fölénybe, és ez már így is marad.

Annyi biztos, hogy az egy hete megkezdett orosz „különleges katonai művelet” – invázió – nem hozott gyors eredményt; az utóbbi egy-két napon a brutalitása és gátlástalansága csak fokozódott, de szakértők szerint a befejezése nem várható a közeli napokban, talán hetekben sem. És ha Ukrajna harctéri vereségével zárul is – egy időre –, vagy partizánmozgalom-szerű ellenállási harcba megy át, Oroszország veszteségei példátlanok lesznek. A végre-valahára meghozott kemény szankciók és a politikai elszigetelődés miatt valóságossá vált a gazdasági összeomlás veszélye.

Putyin és az orosz uralmi elit reakciója erre a helyzetre kiszámíthatatlan – nem vagyok híve a pszichiátriai értelmezéseknek, de az az állítólagos törvényjavaslat legalábbis ellenkezik minden józan ésszel, hogy a háborúellenes tüntetések letartóztatott résztvevőit besorozzák a hadseregbe.

Az analógiáknak sem vagyok híve, de van egy ellenállhatatlanul bevillanó párhuzam: nem az afganisztáni, nem is az iraki, hanem a vietnámi háború. Az amerikaiak az akkori világ egyik – sőt ténylegesen a – legerősebb hatalmaként kezdtek háborúzni egy összehasonlíthatatlanul gyengébb és szegényebb országban. Mindezt a valóság próbáját ki nem álló, s már menet közben megcáfolódott elméleti feltevés, a dominó-elmélet jegyében. Éppen miközben az Egyesült Államok sorkatonák százezreit küldte a kettéosztott Vietnám déli felébe, s bombázták az északi felét, a tárabb térségben, Délkelet-Ázsia lenagyobb országhaiban évtizedekre kimozdíthatatlan Amerika-barát diktatúrák alapozódtak meg, Vietnám mindkét fele s egyáltalán Indokína viszont elveszett Amerika számára.

A teljes amerikai vereségig, 1975-ig több mint egy évtized telt el. A háború rengeteg vietnámi emberéletet követelt, és iszonyatos volt a rombolás – de Amerika is súlyosan megszenvedte. A hadi veszteségeken kívül a hazai politikában is tartós válság következett be.

Megszűnt a kétpárti antikommunista konszenzus, ami körülbelül 1965-ig biztos iránytű volt. Másfelől megrendült a puritánoktól örökölt pozitív nemzeti önkép is, „a világ világossága, a hegyre épült város” tudata. A morálisan érzékenyebbek többé nem tudtak úgy tekinteni magukra, mint akik vitán felül a jó oldalon állnak a hidegháborúban. A politikai közösségben elterjedt, hogy valamiben – ráadásul Amerikával szemben – a kommunistáknak mégiscsak lehet igazuk. Ez a változás csökkentette az ellenállóképességet a szélsőbaloldali eszmékkel és gondolkodásmóddal szemben a művelt köztudatban – előre nem látott, de máig ható következményekkel.

Putyin esetében a valóság próbáját ki nem álló elméleti konstrukció az a tétel, hogy Oroszország természetes állapota a birodalmi lét. Tehát az orosz ajkú birodalmat, ami 1991-ig a Szovjetunió volt, vissza kell állítani, amennyire csak lehet.

Konkrétan: egy (föderatív) államban egyesíteni a keleti szlávokat, vagyis az oroszokat, fehéroroszokat és ukránokat („kisoroszokat”), s ehhez hozzákötni elsö etapban a nem szláv nyelvű volt tagköztársaságokat az Eurázsiai Gazdasági Unió és a NATO-nak megfelelő Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) révén. Hogy Putyin itt nem állna meg, arra a december 17-i utimátumoknak a pontja utal, hogy a NATO csapatait és fegyverzetét vonják vissza az 1997-es vonalra, azaz, gyakorlatilag, a közép-európai országokat, köztük Magyarországot vagy Szlovákiát, hagyják védtelenül.

Oroszország és Belarusz már most egy Szövetségi Államot alkotnak, ehhez csatlakozhatna egy megfelelő bábkormánnyal Ukrajna is, és akkor megvalósulna a Szovjetunió 21. századi, tisztán „orosz” változata, az Orosz Világ (Russzkij mir) mint politikai egység.

Ami a 2022-es háborút illeti: mind e mögött az a feltevés rejlik, hogy az ukránnak mint nemzetnek sem létjogosultsága, sem értelme nincs. Valójában nem is létezik. Ezt a nézetet Putyin többször kifejtette, legutóbb tavaly nyáron egy hosszú cikkben, amely a hadsereg politikai oktatásában a tananyag része lett; valamint a múlt hétfőn, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa előtt. Ám ez a feltevés hamis, téves.

Hogy kiterjeszthető-e rá az őrület fogalma, nem tudom, a kérdés akadémikus. Mindenesetre tragikus ostobaság, és a harcászati következményeit mindenki láthatja: ahelyett, hogy a helyiek virággal üdvözölték volna az „anyaországból” bevonuló csapatokat, olyan erős és hősies volt az ellenállás, amilyenre az orosz vezérkar nem számított. De a külvilág sem.

A cél tehát lehetőség szerint a Szovjetunió visszaállítása. Azé a szuperhatalomé, képletesen a fél világ uráé, melynek fiaként Putyin felnőtt és elkezdte KGB-tiszti pályáját Leningrádban, majd a megszállt Kelet-Németországban.

Mármost a brezsnyevi Szovjetunió politikai ideológiája (vagy inkább mentalitása? – nem összetévesztendő a hivatalos világnézettel, a marxizmus-leninizmussal) két fő pilléren nyugodott. Az egyik, hogy a legnagyobb ellenség a Nyugat, kiváltképp az Egyesült Államok. A másik az eredetmítosz, ami ekkor már nem az üdvtörténeti jelentőségű, az emberiség régi vágyát beteljesítő „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” volt, hanem a történelmi Gonosz, Hitler (a „fasizmus”, a nácizmus) legyőzése roppant áldozatok árán.

Ez a két elem máig – szó szerint máig – meghatározza Putyin politikai gondolkodását. Az orosz érdekszférában bekövetkező, Oroszországnak kedvezőtlen események mögött minden esetben a Nyugat s főleg az európaiaknál nehezebben kezelhető Amerika áll; a nemzeti és egyéni (politikai) szabadságvágy értelmezhetetlen dolgok. És az Oroszországgal szembeforduló mindennemű nemzeti politika – ebből a szemszögből – szükségképpen náci, vagy azzá fajul.

Ellentétben azzal, amit az orosz propaganda balekjai és visszhangzói állítanak, Oroszország a 2022. februári invázióval nem a NATO „folyamatos bővülésére” (Orbán Viktor fogalmazása) vagy amerikai érdekszférába vonására válaszolt. Ilyen azonban a valóságban, ukrán viszonylatban nem történt sem gazdasági, sem katonai téren.

Békeidőben Ukrajna legnagyobb kereskedelmi partnerei Kína, Oroszország + Belarusz, Németország és Lengyelország voltak (ebben a sorrendben), a Kreml által sokat sérelmezett 2018-as bukaresti NATO-csúcson pedig pontosan azt mondták ki, hogy Ukrajna belátható időn belül nem lesz a szervezet tagja, s csak az amerikaiak megnyugtatására vették be a nyilatkozatba azt a kompromisszumos megfogalmazást, hogy (valamikor a ködös jövőben) tag lehet.

A nácivád részben Ukrajna 20. századi történelmének tényein alapul – de a nácikkal való hajdani együttműködés tényekkel igazolható vádját a legtöbb európai országgal szemben föl lehetne hozni, Oroszországot is beleértve, csak a céltudatos fókuszáláson, hangosításon és kitartó ismétlésen múlik. Részben pedig orosz fake: bármennyire nacionalisták az ukránok, a jobboldali szélsőség gyengébb, mint az európai országok zömében. És a 2019-es szabad és tisztességes elnökválasztás (amilyen Oroszhonban rég nem volt) második fordulójában 13,5 millió ukrán, azaz 73 százalék szavazatával választották meg elnöknek a zsidó Volodimir Zelenszkijt.

Ha viszont a mai Ukrajna nem náci – és nem az –, akkor összeomlik az alapítási mítosz. Akkor most Oroszország a kegyetlen, gátlástalan, polgári lakosságot nem kímélő hódító, viszont az egész világ szemében Ukrajna folytat – hogy a máig élő sztálini terminust alkalmazzuk – nagy honvédő háborút.

Nem lehet kiszámítani, hogy az immár nagyon kemény és sokrétű szankciók ilyen hatással lesznek az orosz középosztályra. Azt sem lehet tudni, hogy az alapmítosz megrendülése mikor és mennyire jut el az ebben nevelkedett tömegek tudatáig. De a Putyint magasban tartó és mostanáig rezzenetlen arccal szolgáló elit gondolkodására minden valószínűség szerint hatással lesz.

Ezért kell minden lehetséges támogatást – fegyvert, katonai eszközöket, pénzt, humanitárius segítséget – megadni az ukránoknak. Mert minden nappal, amíg tovább tart a háború, az ő áldozataik árán gyengül a Putyin-rezsim, és végül a Nyugat, Európa, benne Ukrajna győz egy hanyatló rablógyilkos állammal szemben.

Ahol a kormány nem ad, ott a civilek dolga a segítségnyújtás. Nagyon remélem, hogy az urán többség és a kárpátalji magyarok viszonyát a háború után nem a kormány racionálisnak álcázott gyávasága, a fegyverszállítások tüntető megtagadása és a rezsicsökkentés egmeletése, hanem az adakozó, a menekülteket fogadó civilek önzetlen jóindulata határozza meg. Szlava Ukrajinyi!