Bővítette Oroszországgal szembeni szankcióit a Svájc – tiltják a repüléshez, az űrkutatáshoz és az olajiparhoz kötődő termékek kivitelét is

Az Európai Unió lépéseivel összehangolva tovább bővítette az Ukrajna megtámadása miatt Oroszországgal szemben bevezetett szankciók körét pénteken a svájci kormány.

Illusztráció -TASR

Svájc némi vonakodás után az Európai Unió korábbi szankcióit is átvette. Elsőként Bern is beutazási korlátozásokat rendelt el azokkal szemben, akiket az EU szankciókkal sújtott, néhány nappal később pedig a vagyonbefagyasztást is bevezették.

Pénteken az orosz jegybankkal folytatott tranzakciókat tiltotta meg a svájci kormány, továbbá átvette azt az uniós intézkedést, hogy több orosz bankot kizártak a nemzetközi tranzakciók végrehajtásához szükséges SWIFT kommunikációs hálózatból, emellett pedig Svájc a pénzügy szolgáltatásokra és bizonyos termékekre vonatkozó exportkorlátozásokat is bevezetett.

Tilos mostantól Svájcból Oroszországba exportálni minden olyan terméket, amely hozzájárulhat Oroszország katonai és technológiai fejlődéséhez, vagy a védelmi és a biztonsági szektor fejlesztéséhez. Az új szabályozás tiltja a repüléshez és az űrkutatáshoz kötődő termékek kivitelét, valamint korlátozza egyes, az olajiparhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások exportját is.

Gennagyij Gatyilov, Oroszország genfi ENSZ-nagykövete csalódottságának adott hangot, és úgy fogalmazott, hogy a berni kormány döntésének "lesznek bizonyos negatív hatásai".

"Csalódottak vagyunk, mert nagyon jó politikai kapcsolataink voltak Svájccal. Svájc még rosszabb időszakokban is megőrizte semlegességét" - hangoztatta a diplomata.

A svájci kormány úgy véli, hogy az Oroszország ellen bevezetett büntetőintézkedések összeegyeztethetőek az ország semlegességével.

A büntetőintézkedésekkel párhuzamosan a svájci kormány arról is határozott, hogy a háború elől menekülő ukrán állampolgárokat egyelőre a hagyományos menekültügyi eljárás nélkül befogadják.

mti/para