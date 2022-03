"Van egy Brutus Oroszországban?" - tette fel a kérdést a republikánus szenátor, aki szerint az egyetlen megoldás, ha otthon valaki leszedi Putyint

A jobboldali-konzervatív amerikai lap online tudósítása szerint Graham szenátor több, egymást követő üzenetben követendő példaképként állította az Adolf Hitler náci vezető ellen 1944-ben merényletkísérletet végrehajtó német katonatisztet és azt a római szenátort, aki segített megölni Julius Caesart.

"Van egy Brutus Oroszországban? Van egy sikeresebb Stauffenberg ezredes az orosz hadseregben? Az egyetlen megoldás, ha Oroszországban valaki leszedi ezt az embert" - írta Lindsey Graham a mikroblogon.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.