Nagykaposon naponta kétszer ellenőrzik az ukrajnai menekültek létszámát

A Nagymihályi járásbeli Nagykapos városában továbbra is ellenőrzik az ukrajnai menekültek létszámát minden reggel és este. Erről Petrikán Péter polgármester tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hozzátéve: péntek reggel 56 menekült tartózkodott a városban.

Egy kijevi család Nagykaposon (Fotó: TASR)

Megjegyezte, hogy minden nap változik a menekültek létszáma, mert a legtöbb ukrajnai csak egy éjszakát tölt Nagykaposon. Sokukért autóval jöttek Hollandiából, Olaszországból, Spanyolországból.

A menekültek többsége nő és gyerek.

Az Ukrajnából érkezőket a Kassa Megyei Önkormányzat által fenntartott diákszállón és tornateremben szállásolják el, ahova 150 ágyat állítottak be. A diákszállón étkezde is működik, melyet a menekültek szintén igénybe vehetnek. A városban humanitárius gyűjtést is szerveztek, a környező településekről is ide hordják a segélyszállítmányokat.

A polgármester elmondása szerint a menekültek érkezése nem okozott problémát, a városban nyugodt a légkör. "Úgy vélem, a félelem első hulláma lecsengett. Bár néha kérdeznek tőlem például olyat is, hogy nem jönnek-e ide katonák elfoglalni a városi épületeket. A menekültek rémültebbek, a szemük könnyes, a történeteik megindítóak" - zárta Petrikán.

(TASR)