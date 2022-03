Góllal "tért vissza" Roberto Carlos (Videó)

Góllal "tért vissza" a futballpályára Roberto Carlos, a brazilok 125-szörös válogatott világbajnok legendája.

A Sky Sports beszámolója szerint a 48 éves balhátvéd a Shropshire megyei osztályban szereplő, The Bull In The Barne United nevű pub amatőr gárdája színeiben csereként lépett pályára, alkalmi csapata azonban az ő büntetőből szerzett gólja ellenére is 4-3-as vereséget szenvedett a Harlescott Rangers együttesétől.

A Real Madriddal három Bajnokok Ligáját és négy spanyol bajnoki címet nyert klasszist egy jótékonysági internetes tombolajátékon nyerte a brit kocsmacsapat, amely így egy mérkőzésre leigazolhatta a dél-amerikai szupersztárt.

Roberto Carlos a találkozót követően elmondta, ugyan pályafutása során a világ legnagyobb futballistáival játszott együtt, a labdarúgás minden körülmények között csodálatos játék. Hozzátette, ez a találkozó arra emlékeztette, amilyen körülmények között Brazíliában játszott gyerekként.

(MTI)