Egyre kevesebb koronavírusos van kórházban, de sokan halnak meg Szlovákiában

Emellett a PCR-tesztek pozitivitása még mindig meghaladja az 50%-ot.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

A pénteken kivizsgált 18 787 PCR-tesztből 9 925 lett pozitív pénteken. A csökkenő szám csalóka, ugyanis kevesebb tesztet is végeznek el, miközben a pozitivitásuk 52% körüli.

További 12 807 antigéntesztből 1 587 pozitívat szűrtek ki.

32-vel nőtt a járványhoz köthető halálos áldozatok száma, most már 18 663-an vannak.

Pillanatnyilag 2 543-an fekszenek kórházban, 217-en az intenzív osztályokon, 90-en pedig mesterséges lélegeztetőgépen.

Mostanáig 2 817 802 embert oltottak be legalább egyszer, 2 751 944-et pedig kétszer is. Az utóbbi napon viszont országszerte is supán 129-en kapták meg az első, míg 526-an a második oltásukat.

(NCZI)