Ugyanúgy rothad a magyar társadalmi értékrend, mint amennyire a szlovák!

Pontosan olyan mértékben rothad a magyar társadalmi értékrend, mint amennyire jellemző a rothadás a szlovákiai népesség egészére.

Zuzana Čaputová a szlovák-ukrán határon - TASR

Ha nem így lenne, nyilván nem csak a lakosság fele tartaná normálisnak, hogy a NATO csapatai őrizzék Szlovákiát.

Egyrészt azért, mert az ország hadserege, annak ellenére, hogy a NATO kötelekébe tartozik, teljességgel alkalmatlan akár arra is, hogy lerendezzen néhány futballhuligánt… Másrészt azért normális, hogy NATO-csapatoknak kell megvédeniük bármilyen külső betolakodótól az országot, mert annak idején épp ezért lépett be Szlovákia az északatlanti katonai szövetség kötelékébe…

Aki ezeket a tényeket képtelen megérteni és elfogadni, az egyszerűen hülye.

Ugyanez vonatkozik azokra az agymosott barmokra is, akik azt gondolják, hogy hitelesebb bármilyen pártpolitikus rizsája a Facebookon vagy egyéb pletykafórumokon, mint a független sajtó információi. Amely épp azért látja el hivatásszerűen konkrét nevekhez köthető információkkal fogyasztói tömegeit, hogy ezek a tömegek ne higgyenek kritikátlanul semmilyen pártpolitikusnak.

Egyszerűbben fogalmazva, a független, konkrét nevekhez köthető, több forrás alapján ellenőrzött információkkal operáló sajtó arra való, hogy lakossági őrkutyaként idejekorán megugassa a hatalom birtokosait! Akik azon mesterkednek, hogy becsapják vagy meglopják az emberket. Akiktől a hatalom birtokosainak a hatalma származik…

Az oroszok ukrajnai fegyveres inváziójának egyik legtragikusabb közép-európai következménye, hogy a volt szovjet megszállás alól több mint három évtizede felszabadult provinciák, köztük Szlovákia és Magyarország lakosságának tekintélyes hányada, intenzívebben utálja jelenleg a NATO alakulatait, meg a szövetség legerősebb tagállamát, az Amerikai Egyesült Államokat, sőt az Európai Uniót, mint a szomszédos Ukrajnába hadsereggel betörő orosz agresszort!

Csak azért, mert esélye sincs eligazodni a rázúduló információáradatban. Vagy mert egyszerűen analfabéta és eszébe sincs eligazodni. Esetleg, mert feltétlen hűségre idomította őt a családja, a tekintélyelvű oktatási rendszerrel együtt. Nem utolsósorban pedig azok a paraziták, akik a vakhitre a nyájszellemre építve élősködnek a tömegeken.

A probléma akkor válik életveszélyessé, ha rendszerszintűvé dagad. Ha a döntéshozók elkezdenek a legprimitívebb néprétegek értékrendje szerint cselekedni.

Szlovákiában könnyen ennek a tömeges öngyilkosságnak az áldozatává válhat akár az államfő is. Igen, Zuzana Čaputováról van szó. Nem kell társadalomtudományi gurunak lenni ahhoz, hogy bárki észrevegye, Čaputová bármelyik megszólalása elképesztő intenzitású gyűlöletcunamit vált ki a szociális háló latrináiban. Bármit szól nyilvánosan! Akkor is ha, arról beszél, hogy határozottan el kell ítélni az oroszok ukrajnai invázióját. De tele vannak okádva azok a hírek is, amelyekben arról értekezik az államfő, hogy nincsen ok az aggodalomra, mert Szlovákia népe biztonságban van. Vagy netán feltűnik a háború elől menekülők között... A legpocsékabb szőke nőző, vadparaszt módon szexista beszólásokkal illetik, mintha fizetnének érte!

Pszichológusok, szociológusok komoly kutatásainak tárgya lehetne az is, hogy legmocskosabb szájú, legundorítóbb módon megnyilvánuló nethuszárok sajnos jellemzően a nőneműek közül kerülnek ki... És egyáltalán nem holmi kamuprofilokról van szó, hiszen ott látod a fotógalériákban majdnem mindegyiknél, hogy hol voltak, hová mennek, mit sütnek, főznek, kiket, miért és hogyan szeretnek...!

Nem sokat lehet tudni arról, hogy mi történik Oroszországban az ugyanolyan egyszerű emberek körében, mint akik Közép-Európában szembesülnek a jelen történéseivel. Annyi biztosnak tűnik, hogy az oroszok többsége csak annyit tud például az ukrajnai eseményekről, amennyit a putyini propaganda tálal... Például, hogy Ukrajnában nácítlanító felszabadítási hadművelet zajlik...!

Ezért történhet meg, hogy a Moszkvában élő anya nem hiszi el kijevi lányának, hogy bombázzák őt az oroszok...

Akik viszont valamilyen módon megis megtudják, hogy az orosz hadsereg betámadja Ukrajnát, és ezért kimennek az utcára tiltakozni, azokat ezrével csukja le az orosz rendőri masinéria...

Az oroszországi közállapotokhoz képest Közép-Európa népei tulajdonképpen paradicsomi állapotok közt élnek. Ehhez képest viszont tömegével vannak Szlovákiában és Magyarországon is, akik ugyanarra a putyini propagandára vannak önként rákattanva, mint amelyiknek ki van szolgáltatva az a moszkvai anya, aki az istenért sem akarja elhinni, hogy a lányát orosz katonák bombázzák Kijevben...

Tessék eldönteni, hogy ki van nagyobb bajban!