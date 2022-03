Törvénnyel tilthatja az Egyesült Államok az orosz kőolaj és egyéb energiatermékek importját az ukrajnai háború miatt

Vizsgálja az amerikai képviselőház annak lehetőségét, hogy törvényt fogadjanak el az orosz kőolaj és egyéb energiatermékek importjának betiltásáról az ukrajnai háború miatt - közölte Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke egy törvényhozóknak címzett levelében, amely helyi idő szerint vasárnap este került nyilvánosságra.

Fotó: TASR/AP

A házelnök kiemelte: olyan szigorú törvény kidolgozásán munkálkodnak, amellyel még jobban el tudnák szigetelni Oroszországot a globális gazdaságban.

A tervezett jogszabályban Pelosi szerint hatályon kívül helyeznék az Oroszországgal és Fehéroroszországgal fennálló bevett kereskedelmi kapcsolatokat, és megindítanák Oroszország kizárásának folyamatát a Kereskedelmi Világszervezetből (WTO) is. A terv szerint a képviselőház arra is felhatalmazná Joe Biden elnököt, hogy emelje az orosz importtermékekre kivetett vámokat.

Levelében Pelosi arról is írt, hogy a kongresszus ezen a héten jóváhagyja a Biden-adminisztráció kérését arra vonatkozóan, hogy különítsenek el 10 milliárd dollárt (3575 milliárd forintot) Ukrajna humanitárius, katonai és gazdasági támogatására.

Az Egyesült Államok az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta már számos pénzügyi szankciót vezetett be Oroszországgal szemben, büntetőintézkedéseket foganatosított személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, valamint számos orosz oligarcha és azok családtagjai ellen.

mti/para