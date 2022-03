Megint tűzszünetet hirdetnek az oroszok, de előtte még keményen odasújtottak. Bombázás több városban, ég egy olajraktár is! (Videók)

Az orosz hírügynökség szerint Emmanuel Macron francia elnök kérésére döntött a tűzszünet mellett az orosz védelmi minisztérium, ukrán reakció viszont még nem érkezett - írja a Telex.

A négy város, amelynél menekülési útvonalat nyitnak: Kijev, Harkiv, Mariupol és Szumi.

Kérdés azonban, mennyire vehető komolyab a tűzszünet, szombaton és vasárnap is megtették ugyanis ezt az oroszok Mariupolnál, viszont mégis tovább folytatódott a bombázás, és a lakosok gyilkolása.

Ezt megelőzően viszont a reggeli órákban erős robbanás rázta meg a kelet-ukrajnai Luhanszkot, és a Nexta szerint valószínűleg egy kőolajraktárban keletkezett tűz:

Bombázták az oroszok ismét Mikolajiv városát, amely a Fekete-tengerhez rendelkezik kijárattal, és szombaton innen kiűzték az orosz csapatokat. Michael Schwirtz, a New York Times riportere egy robbanást posztolt a városból. Azt írta, a támadások a város keleti részén összpontosulnak.

Russian forces appear to have launched a heavy artillery barrage against Mykolaiv, a day after Ukrainian troops pushed them from the city and recaptured the airport. From my vantage, I could see flashes from the attack lighting up the night sky along a large swath of the city. pic.twitter.com/cm4E0cNtN3