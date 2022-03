Asztaliteniszezőként kezdte a dunaszerdahelyi sakksikerek kovácsa

A napokban ünnepelte hetvenedik születésnapját Jozef Ráchela, a dunaszerdahelyi sakkélet meghatározó szereplője: játékosa, edzője, tisztségviselője. Csak a beavatottak tudják, hogy a tősgyökeres dunaszerdahelyi sportember egykor asztaliteniszezőként kezdte sportpályafutását.

Jozef Ráchela jobbra (Fotó: Szlovák Sakkszövetség - chess.sk)

„Az akkori Pionírházban (ma Kortárs Galéria) bűvöltem a kis kaucsuklabdát. Mivel csupán egy asztal állt az érdeklődők rendelkezésére, várnunk kellett a sorunkra. A szünetekben a szomszédos helyiségben sakkozókat figyeltem, így kerültem közelebbi kapcsolatba a sakktáblával, a bábukkal. Városunk középiskolájának diákjaként az egyik pedagógusunk negyedik játékost keresett a középiskolások országos csapatbajnokságára. Némi habozás után vállaltam a szereplést, s elutaztam a társakkal a Martinban megrendezett megmérettetésre. Mivel a sakkban is jöttek a sikerélmények, ebben a sportágba is belekóstoltam. Feldobott, hogy a járási bajnokságokon egy-két matadort sikerült legyőznöm. A kezdetekben járási bajnokságot nyertem, a kerületiben harmadik lettem. Az országos bajnokságra is eljutottam, közelebbi kapcsolatba kerültem az ismertebb sakkozókkal. Az érettségi és a sikeres főiskolai felvételi után Pozsonyban folytattam tanulmányaimat. Ekkor érkezett a felkérés, hogy volna-e kedvem a Rapid Bratislava színeiben sakkozni. Én igent mondtam a megkeresésre, s a csehszlovákiai viszonylatban 2. ligás klub színeiben szerepeltem” – elevenítette fel a kezdeteket a Paraméternek az akkoriban még kétéltű sportoló.

Egy ízben úgy hozta a sors, hogy Szentgyörgyön (Svätý Jur) azonos játéknapon asztaliteniszben és sakkban is bajnokit játszott a csapata. „Lejátszottam a pingpongmeccset, s rohantam a másik helyszínre, ahol a sakktáblánál is szorgoskodtam. Egy-két lépés után ismét az asztalitenisz következett. Ezen a napon mindkét sportágban a rövidet húztam. Beláttam: nem lehet egy fenékkel két lovat megülni. A sakk mellett tettem le a voksot, itt több lehetőséget láttam az önmegvalósításra” – ecsetelte a döntést kiváltó sztorit a jubiláns, aki a BAZ Bratislava színeiben a méregerős csehszlovák I. sakkligában is letette a névjegyét. Versenyzőként mesterjelölti minősítést szerzett. Fiatalon már az edzői munkába is belekóstolt, a Pionírházban (később Szabadidőközpont) sakkört vezetett. Időközben Dunaszerdahelyen egyre több sikert ért el az új nemzedék.

„Egyik legismertebb és legsikeresebb versenyzőnk Petényi Gyurika az Európai Unió egyéni sakkbajnokságán a 12 éves korosztályban diadalmaskodott. 2007-ben Szabadkán Rapid sakkban a 14 évesek mezőnyében pedig Európa-bajnok lett. Szlovákiában jelenleg 35 nemzetközi mester van, közülük öten (!) városunkban váltak ismert és kiváló sakkozóvá. Valamennyien a tanítványaim, az extraligás csapatunk meghatározó tagjai. Ha már az extraligát említettük, a Dunaszerdahelyi Sakk Klub A csapata három alkalommal országos bajnoki elsőséget produkált, négyszer voltunk ezüstérmesek, három ízben pedig a dobogó legalsó fokára kerültünk. A klubcsapatok Európa Kupájában a 11. helyen zártunk, ami a konkurenciára való tekintettel kimagasló eredménynek számít” – összegezte a parádés eredményeket a sikerkovács, aki hozzáfűzte, hogy a háttérben szorgoskodó klubelnök, Petényi György irányító-szervező munkája is sokat nyomott a latban. A szülők is besegítenek.

A mesteredző jövőbeli céljai között szerepel, hogy az A-csapatba minél több saját nevelésű fiatal játékos kerüljön és további szép eredményeket érjenek el a szlovák extraligában. „Tehetséges sakkozóból nincs hiány Dunaszerdahelyen és a környékbeli falvakban. Remélem, a jövőben is hallanak majd rólunk. A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban edzünk, köszönettel tartozunk a dunaszerdahelyi önkormányzatnak a támogatásért. Jelenleg öt csapatunk (Extraliga, 2. Liga A, 4. Liga A22, 5. Liga TTHCPN D és E csapat) van versenyben. Mondhatni négy évtizede edzem a fiatalokat, ezen kívül szervezési dolgozóként is szerepet vállalok az irányításban” – fogalmazott a dunaszerdahelyi sakkélet mozgatórugója, illusztris személyisége. Tegyük hozzá: a dunaszerdahelyi városvezetés munkásságát 2018-ban Pro Urbe-díjjal jutalmazta, Nagyszombat megye is kitüntette.

