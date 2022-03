Nemi erőszakról, egyedül meghalt kislányról és lelőtt árvazházi tanárnőkről számolt be az ENSZ-misszió tagja

Mudrenko szerint az oroszok túszként tartanak civileket a körbezárt városokban. Megemlítette az egyik legrosszabb helyzetben lévő Mariupolt, amelyet már napokkal ezelőtt körbezártak az oroszok, és többször is ígértek humanitárius folyosót, de a szintén beígért tűzszünetet rendre megsértették, emiatt a kimenekítés kudarcba fulladt.

Az ENSZ-misszió tagja említett egy hatéves kislányt is, aki egyedül maradt élete utolsó óráiban, amikor édesanyját megölte egy robbanás. Később a kislány is életét vesztette.

#BREAKING #Ukraine @UN Security Council on Women Security Council meeting ~ Ukraine's speaker late Tuesday was Natalia Mudrenko, her voice cracking as she tells of the death of children and their mothers @SergiyKyslytsya @UKRinUN @CBSNews / UnitedNations pic.twitter.com/TxeOsRIUpV