Eljön az idő, hogy nem kell az automatába szúrnunk a kártyánkat. Melyik banknál mikor lesz elérhető az "érintős" pénzfelvétel?

Több szlovák bank is azt tervezi, hogy kártyabeszúrás nélkülivé teszi az ATM-ekből történő készpénzfelvételt. A funkció előnye a gyorsaság és a nagyobb biztonság, mivel a kliens fizikailag nem helyezi be a kártyáját az ATM-be, így nem áll fenn a veszélye annak, hogy lemásolják adatait a kártyájáról.

A beszúrás nélküli pénzfelvételhez továbbra is kötelező a PIN-kód megadása. A pénzfelvételhez elég csak hozzátennünk a kártyát a géphez, nem kell beleszúrni, de például az Apple Pay és a Google Pay szolgáltatásokon keresztül is lehetséges, amikor a kártyát nem is kell magunkkal vinni.

Ezt a lehetőséget egyelőre a 365.bank és a Postabank kínálja az ügyfeleinek.

A kártyabeszúrás nélküli pénzfelvételt a ČSOB ATM-hálózat egy része is támogatja, illetve terveik közt szerepel e funkció kiterjesztése a többi bankautomatájukra.

A VÚB az év végén tervezi bevezetni ezt a lehetőséget, míg a Slovenská sporiteľňa jövő évtől vezeti be.

A Tatra bank egyelőre nem kínálja ezt a lehetőséget, azonban nem zárja ki, hogy a jövőben sort kerítenek a bevezetésére.

Az UniCredit bank nem kínálja a kártyabeszúrás nélküli pénzfelvétel lehetőségét és nem is számoltak be ilyen tervekről.

A Prima Bank jelenleg szintén nem nyújt ilyen szolgáltatást, azonban fontolóra veszi, hogy a jövőben bevezesse.

