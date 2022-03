Március 14-től tovább enyhülnek a járványintézkedések, újra megtelhetnek a stadionok

Március 14-től, vagyis jövő hét hétfőtől megszűnik minden létszámkorlátozás a tömegrendezvényekre vonatkozóan, a szórakozóhelyek pedig korlátlan ideig lehetnek nyitva. Jelenleg még éjfélkor be kell zárniuk. Országosan javul a járványhelyzet, de például Nagyszombat megyében egy hét alatt negyedével csökkent az új fertőzöttek száma.

Fotó: TASR

Habár még mindig magas, de már csökkenő tendenciát mutat a fertőzöttek száma, az egészségügyi minisztérium jövő héttől megszüntet szinte minden korlátozó intézkedést, jelentette be a szerdai kormányülés után Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter.

„Megszűnik a nyitvatartási korlátozás a szórakozóhelyek esetében, és nem lesz létszámkorlátozás a tömegrendezvényeken sem” – tájékoztatott a miniszter.

Szinte csak a beltéri kötelező maszkviselet marad érvényben.

A legtöbb intézkedés hétfőtől enyhül, de már holnap, vagyis csütörtökön megszűnik az öt eurós kórházi Ag-tesztelés. „Szükség van az egészségügyi kapacitások felszabadítására, és már sehová sem kell Ag-teszt” – indokolta a döntést a miniszter.

Minden mutató javul, de csak lassan

Az egészségügyi tárca a járványhelyzet javulásával magyarázza az eredetileg március végére tervezett enyhítést. „Csökken a fertőzöttek száma, és a kórházakban már csak mintegy 2500 beteget ápolnak” – tájékoztatott a részletekről Matej Mišík, az Egészségügyi Elemző Intézet vezetője. A fertőzés azonban még itt van, ezért továbbra is arra kéri az embereket, hogy tartsák be a higiéniai előírásokat.

„Még mindig nagyon magas a tesztek pozitivitása, még mindig nagyon sok a fertőzött az országban” – figyelmeztet Mišík.

Teli stadionok, nyitvatartás hajnalig

Hétfőtől tehát már szinte minden járványügyi korlátozást törölnek. „Megszűnik a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozások, mind kapacitásarányosan, mind pedig az egy négyzetméterre jutó látogató tekintetében – tájékoztatott Mišík. – Ez vonatkozik a például a sportrendezvényekre, a fitneszközpontokra és az aquaparkokra is.

Minden az alaprezsimben működik, ezért a résztvevőket nem kell sem tesztelni, sem pedig a COVID-igazolványukat ellenőrizni.”

Megszűnik minden nyitvatartási korlátozás is, jelenleg ugyanis a vendéglőknek, bároknak még éjfélkor be kell zárniuk. Hétfőtől azonban akár hajnalig is nyitva tarthatnak a szórakozóhelyek.

Maszk nélküli bemondók

Kisebb változás lesz a maszkviselésben is:

tévébemondóknak nem kell maszkban beszélniük, és a politikusok is maszk nélkül beszélhetnek a sajtótájékoztatókon.

A maszkviselési elősírások további enyhítése Mišík szerint március 26-tól lehetséges, ha a mutatók tovább fognak javulni.

A szakember ugyanakkor nem zárta ki, hogy az omikron újabb variánsa a következő hetekben kisebb hullámot produkál majd a fertőzöttek számában. „Enyhén emelkedő trendet látunk Nagy-Britanniában és Csehországban is” – mondta az elemző.

- lpj -