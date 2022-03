65-en fordultak már Čaputovához, hogy mehessenek Ukrajnába harcolni

Szlovákiában bűnténynek számít külföldi hadsereg által folytatott harcokban részt venni. Sok európai ország már támogatta polgárait, akik harconi szerettek volna menni Ukrajnába, és Szlovákiából is többen fordultak már ez ügben Zuzana Čaputová köztársasági elnökhöz.

Fehérorosz önkéntesek is csatlakoztak már az ukrán haderőhöz (Fotó: AP/TASR)

A NATO katonákkal nem kapcsolódhat be, mivel az a háború eszkalációját jelentené, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi felhívására viszont már okan jelentkeztek. A múlt héten közölte, hogy már 16 ezren csatlakoztak ahhoz a nemzetközi légióhoz, amely Ukrajnának segít visszaverni az orosz agressziót. Miloš Zeman cseh államfő és Petr Fiala kormányfő abban állapodtak meg, hogy büntetlenséget kapnak azok a cseh állampolgárok, akik Ukrajnába készülnek harcolni.

Szlovákiában bűncselekménynek számít, ha valai egy másik ország hadseregében harcol. Lehetséges ez ügyben engedélyért folyamodni, de ennek elintézése hosszadalmas folyamat, melyben a köztársasági elnök mondhatja ki a végső szót.

Martin Strižinec elnöki szóvivő az Aktuality.sk-val közölte, hogy az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés ez ügyben, sokan érdeklődnek az ukrajnai harcokban való részvételről. Szavai szerint ez idáig 65-en fordultak az elnöki irodához. Hozzátette, mindegyikük pontos információt kap arról, hogyan tovább, ugyanakkor Čaputová mostanáig egyetlen engedélyt sem adott ki.

"A törvényeink inkább eltántorítanak a külföldi haderőben való részvételtől, és nem lehetséges rövid időn belül ezzel kapcsolatos engedélyek kiadása. Ahhoz, hogy ez lehetővé váljon, a kormánynak és a parlamentnek meg kellene változtatnia a törvényt" - jegyezte meg.

Az Aktuality.sk szerint azok, akik büntetlenül szeretnének Ukrajnába harcolni menni, 90 nappal ezt megelőzően kérvényezniük kell, de nem a köztársasági elnöknél, hanem a járási hivataluknál. Ezt követően a belügyminisztériumnak és a külügyminisztériumnak is nyilatkoznia kell a kérvénye ügyében. A sorban utolsóként kerül az ügy az államfő asztalára, aki megfelelhet a kérvénynek, de el is utasíthatja azt. A belügyminisztérium egyelőre nem tud róla, hogy bárki ilyen kérvényt nyújtott volna be.

(Aktuality.sk)