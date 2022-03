LÉNYEG: Tömegsír és lebombázott szülészet: Népirtásban kiválóak az oroszok, és Pozsony ismét a zsebébe nyúl

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Frusztrált lehet minden oroszok sátánja, mert a szuperképességű hadseregéről kiderült, egy béna csődtömeg, amelyik csupán konvojos veszteglésben remekel. Meg persze a civilek halomra gyilkolásában.

Mariupol, a szenvedés városa

Ez utóbbit most a Fekete-tenger partján található Mariupolban demonstrálták vlagyimir putyin katonái, ahonnét rettenetes hírek érkeztek. A Pozsony méretű városban hosszú ideje nincs fűtés és villanyáram, és ha a tömegsírba temetést megúszó lakosok vízhez akarnak jutni, ahhoz havat kell olvasztaniuk. Az idióta ürüggyel, az úgynevezett nácitlanítás miatt Ukrajnára rontott orosz hadsereg ha éppen nem az evakuációs útvonalat bombázza, akkor a település szülészetét teszi földdel egyenlővé. Mert az atomhatalom azt hiszi, büntetlenül kreténkedhet.

Pozsony háborús bűncselekményeket vizsgál

Ez nem így van, és nem csak azért, mert történetesen Szlovákia is vizsgálni fogja az oroszok által Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekményeket. Sokak meglepetésére az utóbbi időben inkább az oroszpártisága miatt bírált hazai főügyész egyik beosztottja kezdeményezett eljárást, aminek célja, hogy a lerohant országból érkezett menekültek elbeszélései alapján dokumentálják a bűntetteket és a kegyetlenségeket. De Pozsony nem áll meg itt. Amilyen tutyimutyinak mutatkozott a kormány a két évvel ezelőtti megalakulásakor, most annyira normálisnak tűnik. Szerdai a hír, hogy Ukrajna újabb 10 millió eurónyi hadianyagot, a megtámadott szomszéd állam feje, Volodimir Zelenszkij pedig állami kitüntetést kap Szlovákiától. Ami ennél még érdekesebb, az az, hogy már 65-en fordultak Zuzana Čaputová elnökhöz, adjon engedélyt arra, hogy a kevésbé pacifisták mehessenek a szomszédba jól odapörkölni az agresszornak. Ez sajnos nem fog olyan könnyen menni, mint a cseheknél, ahol az állami vezetők már meg is állapodtak abban, hogy büntetlenséget kapnak azok az állampolgárok, akik fegyvert ragadnak putyin hadigépezete ellen.

Jöhetnek a katonák

Eduard Heger kabinetje arra is rábólintott, hogy akár kétezernél több NATO-katona érkezhet az országba, ahogy kell, szépen felfegyverkezve. Ennek az lenne a célja, hogy demonstrálja az összetartást, meg azt, hogy készek vagyunk közösen fellépni bármilyen fenyegetés ellen. Az egyenruhások már egy hét múlva itt lehetnek az országban és ha a parlament is megszavazza, a legnagyobb csapatot a német erők alkothatnák.

A menekültek meg özönlenek

Közben meg a menekülők áradata nem állt meg, már 2 milliónál is többen hagyták el az orosz politika idiotizmusa miatt füstölgő országukat. Szlovákiába eddig 150 ezernél is többen érkeztek, jellemzően nők és gyerekek. Míg a Felsőnémeti határátkelőnél, azaz Ungvárnál megközelítőleg hat óra a várakozási idő, Nagyszelmencnél folyamatos a forgalom. Látják a kétségbeesett helyzetet az európai fejlesztési banknál is, ahol úgy döntöttek, kétmilliárd eurónyi támogatást adnak a háború károsultjainak és a menekülteket befogadó országoknak. A londoni székhelyű pénzintézet nem szűkmarkú. Már jelezte is, hogy ez csak az első támogatási csomag, és amint a körülmények lehetővé teszik, az EBRD részt venne az ukrajnai újjáépítésben, mindenekelőtt az alapvető fontosságú infrastruktúra helyreállításában.

Itthon meg már lassan hajnalig szórakozhatunk

A brutális háború árnyéka szinte mindent elfed. De a tényszerűség kedvéért jegyezzük meg, hogy a koronavírus-járvány itt maradt velünk, még ha fokozatosan javul is a helyzet. Emiatt a jövő héttől megszűnnek a tömegrendezvényekre vonatkozó létszámkorlátozások, - például újra megtelhetnek a stadionok -, és a szórakozóhelyek pedig korlátlan ideig maradhatnak nyitva. Szinte csak a beltéri kötelező maszkviselet marad érvényben, de az sem mindenki számára. Igaz, ahhoz tévébemondónak vagy politikusnak kell lenni, hogy már hétfőtől szögre lehessen akasztani ezt a megunt kiegészítőt. A többiek meg várhatnak további másfél hetet, és aztán az "egyszerű emberek" számára is enyhülhet a jelenlegi maszkszigor.

Sidó Árpád