Szlovák rendőrségi Benny Hill Show: begördült az év lazája, majd átkattant neki és rendszámokkal aprította a zsarukat

Ahogy mondani szokás, nem mindennapi ügybe keveredtek bele a minap a fővárosi zsaruk.

Facebook (Polícia SR)

Még a múlt pénteken történt, valahogy így: Félreparkolhattak tízóraizni a rendőrök, amikor olyat pillantottak meg, hogy megállt a kezükben a pozsonyi kifli. Egy szétcsúszott sofőr hajtott be a képbe, aki fittyet hányva a szabályokra, a járdákon keresztül, füves területen át gurult a kocsijával egészen addig, amíg ki nem kötött egy a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen.

Egymásra néztek a hekusok, és abban maradtak, ez azért túl meredek, itt most akcióba kell lépni. Kipattantak az autójukból, és határozott léptekkel megközelítették a hiperlaza tagot, akit megpróbáltak felelősségre vonni a parkolási jelenete miatt. Ámde a befenyített vezető kikérte magának a helyszíni bírságot, mire a zsaruk tájékoztatták őt, hogy ha akadékoskodik, azon nyomban "leszerelésre fog kerülni" a rendszámtáblája.

Így is lett. Erre a parkolózseni sem volt rest, és ő is nekilátott lebuherálni a rendfenntartók autójának megjelölését. Az nem világos, hogy amíg ezzel ügyködött, a két zsernyák mivel foglalatoskodott, de amikor az elkövető végzett a bütyköléssel, hirtelen vérszemet kapott. Kapásból betámadta az egyenruhásokat, kitépve a kezükből a saját tábláit is. Erre megemberelték magukat a kopók és sikerült visszakaparintaniuk a rendszámokat.

És a bennihilles zene csak most csendülhetne fel,

mert a rendszámtáblák egymás kezéből való kapkodása még egyszer megismétlődött. Majd a diliző szivar váratlanul befenyegetett a táblákkal és a nyomaték kedvéért az egyik rendőrnek oda is sózott egyet. Ezzel azonban már betelt a pohár. Átlépte a vörös vonalat. Ezt már tényleg nem kellett volna. Ennél a pontnál a zsaruk kénytelenek voltak kényszerítő intézkedéseket foganatosítani, egyszersmind le is tartóztatták az arcot. Az 52 éves férfit hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményével gyanúsítják.

(sp)