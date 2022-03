Szepsiben építene gyárat a Rheinmetall, ha tőle venne gyalogsági lánctalpasokat Szlovákia – FOTÓK és VIDEÓ a Lynx KF41-esről

A Kassa melletti Szepsiben építené fel gyárát a Rheinmetall, ha megnyerné a védelmi minisztérium 1,7 milliárd eurós pályázatát, és ő szállíthatná a 152 lánctalpas páncélos csapatszállítót a szlovák hadseregnek. A cég ezen felül mintegy 70 szlovákiai céggel működne együtt, állítják, hogy az 1,7 milliárd euró 55 százaléka Szlovákiában maradna.

Fotó: Rheinmetall

A Lynx KF41-es lánctalpas csapatszállítót ajánlja a szlovák hadseregnek a Rheinmetall abban a tenderben, amelyben a védelmi minisztérium 152 harci járművet szeretne venni. A cél az elavult, még a szovjet időszakból megmaradt BVP-2-es csapatszállítók lecserélése modern eszközökre. A védelmi minisztérium mintegy 1,7 milliárd eurós megatendere még folyamatban van, a Rheinmetall 2025-re ígéri a gyártás kezdetét, ha ő nyeri a tendert.

A cég állítja, hogy jelenleg ez a legmodernebb lánctalpas csapatszállító, 2015-ben kezdte fejleszteni de már több ország hadseregében hadrendbe állították. Vett belőle Ausztrália, ahol gyártás is folyik, 2020-ban pedig Magyarországnak adtak el 218 darabot. A cég ott is helyben akar gyártani, a Zalaegerszeg mellett épülő gyár 2023-ban kezdheti meg a termelést, és ott készítik majd a Magyarország által megrendelt példányok nagy részét.

A Rheinmetall bízik benne, hogy a szlovák védelmi minisztériummal is sikerül megállapodnia. „A Lynx megállta a helyét a világ védelmi piacain, és az emelkedő megrendeléseknek köszönhetően a szepsi üzem még több munkahelyet teremthet” – jelentette ki Oliver Mittelsdorf, a cég ügyvezető alelnöke a pozsonyi tájékoztatójukon.

A Szepsi gyár több mint 30 millió eurós befektetést jelent a cégnek, a 12 ezer négyzetméteres gyártócsarnok mellett 15 ezer négyzetméteres próbapálya is épül.

Az cég letelepedését támogatja a szepsi önkormányzat is. „A város nagy lehetőséget lát a további fejlődésre és a gazdasági növekedésre” – jelentette ki Slavomír Borovský, Szepsi polgármestere.

A Rheinmetall ígéri, hogy az 1,7 milliárd euró 55 százalékát, mintegy 1 milliárd eurót Szlovákiában fektet majd be, az új gyárban készül majd a szlovák csapatszállító flottilla 80 százaléka. Közvetlenül a Szepsi gyárban mintegy 150 munkahelyet teremtenének, itt készül majd az alváz és a torony, de itt folyik majd a kész járművek tesztelése is.

Az üzletbe bekapcsolnák az állami DMD Holdingot is, amelynek egyetlen tulajdonosa 2015-től a védelmi minisztérium. Szlovákiában, Gömörben készülhetnének a csapatszállító motorjai és sebességváltói, a tiszolci CSM industry ugyanis már ma is a német vállalat beszállítói közé tartozik. Alexander Horváth, a CSM képviselője szerint ez az üzlet sokat segítene a jelenelg is viszonylag magas munkanélküliséggel küzdő gömöri régiónak is.

