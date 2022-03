„Szlovákia képes lenne bekapcsolódni az esetleges szövetséges reakcióba” – tovább folytatódik a Saber Strike hadgyakorlat

Szlovákia nem gyenge NATO-tagállam, és képes lenne bekapcsolódni a szövetségesek esetleges akciójába – jelentette ki Marian Majer, a védelmi minisztérium államtitkára az amerikai és szlovákiai katonák Saber Strike nevű hadgyakorlatán pénteken.

Fotók a március 7. gyakorlatról - további képekért kattints! (TASR)

Szlovákiában 2200 amerikai és szlovákiai katona és 700 harci technika vesz részt a hadgyakorlaton. „Most először teszteltük, hogy képesek vagyunk-e ilyen nagy mértékben támogatni és befogadni a szövetséges csapatokat Szlovákia területén” – nyilatkozta Ľubomír Svoboda altábornagy, a Szlovák Fegyveres Erők vezérkari főnökének helyettese a lévai gyakorlóterület szemléjén. Az amerikai és szlovákiai egységek itt hoztak létre egy logisztikai bázist a lešten gyakorlatozó szövetséges erők támogatására.

A Saber Strike hadgyakorlatot már régóta tervezték, és nincs összefüggésben az ukrajnai eseményekkel. „Viszont beleillik annak kontextusába. Igazoljuk, hogy a szövetségesek készen állnak, és az alapján, amit láttam, illetve amit az amerikai fél közölt velem, Szlovákia képes lenne bekapcsolódni az esetleges szövetséges reakcióba, amennyiben arra szükség lenne” – mondta Majer.

Míg a hadgyakorlaton a fegyveres erők a NATO- csapatok fogadását, illetve a velük történő együttműködést gyakorolták, hamarosan élesben is létre jöhet az együttműködés. Majer szerint csupán hetek kérdése, hogy mikor érkeznek meg a NATO-csapatok, hogy megerősítsék a területünk védelmét. „A Patriot rendszerrel rendelkező német fegyveres erők felkészültsége magas, és lényegében már csak az utasításra várnak. A cseh fél felkészültsége is magas, és a hozzájárulásukat más országokkal is pontosítjuk” – tette hozzá Majer.



TASR/para