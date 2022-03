Olaszországba repült Heger, a Vatikánban fogadja Ferenc pápa

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök vasárnap nem sokkal 16 óra előtt ült repülőre, Olaszországba tart. Március 14-én, hétfőn Ferenc pápa fogadja őt a Vatikánban.

Eduard Heger (TASR)

A Kormányhivatal emlékeztet, hogy a miniszterelnök találkozik Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárral is. Heger ellátogat továbbá a Szent Ciril és Metód Pápai Szlovák Kollégiumba is. A miniszterelnök felkeresi a Nemzetek Evangelizációs Kongregációjának prefektus emeritusát, Jozef Tomek szlovák bíborost is.

