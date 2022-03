„Mondtam Moszkvában, hogy jó srác vagy” – így toborozták a kémeket az oroszoknak Szlovákiában (VIDEÓ)

A Denník N hozzájutott egy rövid részlethez azokból a videókból, amelyeket a szlovák biztonsági erők készítettek az orosz kémkedés felderítése során. A videón látható, amint Sergej Solomasov, az orosz nagykövetség katonai attaséja kétszer 500 eurót húz elő a zsebéből.

A lap szerint a szlovákiai orosz kémkedés két szereplője mások mellett Bohuš Garbár és Sergej Solomasov ezredes. Az első különféle álnevekkel írt a Hlavné správy dezinformációkat terjesztő álhírportálra, amelyet a Szlovák Nemzetbiztonsági Hivatal március elején blokkolt, a másik a pozsonyi orosz nagykövetség katonai attaséja volt. Bár Szlovákia nem engedélyezte, hogy Oroszországnak katonai attaséja legyen Szlovákiában, ezért Solomasovot annak helyetteseként vagy asszisztenseként tartották számon, de facto azonban ő volt ebben a szerepben.

A Denník N megszerezte a videót, amelyen az látható, amint Solomasov épp Garbárt veszi rá az együttműködésre az orosz hírszerzéssel. Egy 2021-ben megvalósult találkozót rögzítettek, amelyre egy parkban kerítettek sort.

Ez a videó is a bizonyítékok egyike, amelyek a kémkedéssel gyanúsított csoport ellen szólnak. Szlovákia erre reakcióként hétfőn este kiutasította Solomasovot és további két orosz diplomatát az országból.

„Mondtam Moszkvában, hogy jó srác vagy, sok barátod van – olyan szlovák maffia, és Moszkva úgy döntött, hogy egyfajta vadász leszel” – mondja a találkozó elején orosz akcentussal, de szlovákul Solomasov.

Ezt követően elmagyarázta Garbárnak, hogy az emberek két kategóriáját kell kiszúrnia. Az egyiket az ismerősei alkotják, „akik szeretik Oroszországot és együtt akarnak működni Oroszországgal, és pénzt is akarnak, vannak titkos információik”, a másik csoport pedig ugyancsak Garbár ismerősei, de őket maga Solomasov választja ki.

Garbár erre úgy reagált, hogy gondolkoznia kell, kiket lehetne kiszúrni, majd Solomasov elmagyarázta neki, hogyan akar a bizalmukba férkőzni, és a tudtukra adni, milyen információkra van szüksége.

„Politikai információkra van szükségem, országok közti kommunikációkra, a NATO-n és az EU-n belüli kommunikációkra, Pozsony és más országok” – pontosította Solomasov.

Garbár azt javasolta Solomasovnak, hogy férkőzzön Jaroslav Naď védelmi miniszterhez közelébe, mégpedig úgy, hogy Amerika-barátnak adja ki magát, ezt azonban az orosz határozottan elutasította, ő inkább a miniszter helyetteseire vagy asszisztenseire gondolt.

A találkozó végén Solomasov megkérdezte Garbárt, hogy mennyi pénzre van szüksége. „Amennyit tudsz adni” – felelte Garbár.

„500 a barátodnak és 500 neked megfelel?” – mondja Solomasov, majd előhúzza a zsebéből a kétszer ötszáz eurót, Garbár pedig zsebre vágja. A videóból nem derül ki, hogy a barát alatt kit értenek.

A NAKA péntek óta több személy ellen vizsgálódott kémkedés gyanújával. Köztük van egy ezredes is, aki a védelmi minisztérium tájékoztatása szerint professzorként tevékenykedett Liptószentmiklóson a Fegyveres Erők Akadémiáján. Katonai pályafutását idő előtt fejezte be, így nem aktív szolgálatban lévő ezredesről van szó. Martina Kovaľ Kakaščíková szóvivő szerint néhány hónapja a pozícióját is megszüntették, majd munkaképtelenné vált. A Szlovák Titkosszolgálat (SIS) azt állítja, az őrizetbe vett személyek egyike sem szolgál a SIS kötelékében.

A DenníkN szerint Garbár kapcsolatban áll a szélsőséges nézeteket képviselő ĽSNS párttal is, amelyet 2015-ben és 2016-ban 10-10 ezer euróval támogatott. A ĽSNS hosszú ideje terjeszti az orosz propagandát. Róbert Sopko, a Hlavné správy tulajdonosa hétfőn közölte, a portál "elhatárolódik annak az alkalmi, nem honorált szerzőnek a tevékenységétől, aki állítólag együttműködött az orosz hírszerzéssel". Hozzátette, a szerzőnek erről a tevékenységéről senki sem tudott a szerkesztőségben.

„Ez csak a kezdet, úgy gondolom, hogy elég szépen megnyílt a struktúra előttünk. Megyünk tovább” – írta hétfőn a történtekkel kapcsolatban Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter a közösségi oldalán.

