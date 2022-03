Meghatározzák, maximum mekkora összeget kaphatunk, ha szállást biztosítunk az Ukrajnából menekülőknek

Az összeget az önkormányzatokon keresztül fizetik majd ki a menedéket felajánlóknak.

Az ukrajnai helyzettel kapcsolatos intézkedéseket szerdán fogadta el a kormány.

Havonta összesen legfeljebb 500-tól 1250 euróig terjedő összeget kaphatnak azok, akik szállást biztosítanak az Ukrajnából menekülő személyeknek.

Az összeg nagysága attól függ, hogy az önkéntes mennyi helyiséget tud felajánlani erre a célra.

Az állami hozzájárulást az önkormányzatokon keresztül fizetik majd ki, és az éjszakák száma szerint határozzák meg. Az összeget természetes és jogi személyek, valamint önkormányzatok is igényelhetik, amennyiben szállást tudnak biztosítani.

A hozzájárulást feltétele, hogy a szállásadó ingyen biztosítson menedéket.

A kabinet azt javasolja, hogy a törvénycsomagtól rövidített jogalkotási eljárásban tárgyaljanak.

A kormány szerdán arról is döntött, hogy csütörtöktől nemcsak ukrán állampolgároknak, hanem azoknak a személyeknek is ideiglenes menedéket nyújthat Szlovákia, akik más országból származnak, de Ukrajnában élnek. Ez a hozzátartozóikra is vonatkozik.



