Nem fogja elhinni, mit üzen az oroszoknak egy ősfideszes nagyágyú!

Ruszkik haza! Legyen béke!– írta ki Facebook-oldalára csütörtök este Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, aki a kezdetektől tagja az Orbán Viktor vezette pártnak, de aki túlságosan is euroatlantista lehetett ahhoz, hogy megkínálják miniszteri poszttal.

Illusztráció (Facebook)

Németh a posztját azzal a kommenttel egészítette ki: „Az egész világ érdeke a béke!” Ebben normál esetben valójában semmi különös nincs, hiszen egyetérthetünk abban, hogy a béke tényleg mindenkinek jót tenne a 22 napja tartó orosz–ukrán válságban. De a Telex arra hívja fel a figyelmet, hogy Németh Zsolt nyilatkozata felszínre hozott egy törést a Fidesz szavazótáborában. Mégpedig azt, hogy a magyarországi kormánypártok szavazóiban pár héttel a parlamenti választások előtt most vajon az 1849-ben és 1956-ban is az oroszok által leigázott magyar szabadságharcok emléke merül fel az ukrajnai invázióval kapcsolatban, vagy Orbán Viktor elmúlt 12 évének oroszbarát miniszterelnöksége.

Németh posztját észrevette az ellenzék közös miniszterelnök-jelölte is. Márki-Zay Péter is megjegyzést fűzött Németh bejegyzéséhez, miszerint: „Örülök Zsolt, hogy Orbán Viktorral szemben felébredt a lelkiismereted. Sohasem késő.”

Rajta kívül a Momentum több politikusa is kifejezte egyetértését Németh posztjával, köztük a választási körzetében ellene induló Tóth Endre is: "Kedves Zsolt, örülök, hogy le merted írni az ‘56-os forradalom egyik jelmondatát, de úgy látom, a követőid nagy része épp most ábrándul ki belőled. Ilyen az, mikor 12 év kormánypárti orosz propagandája visszanyal".

(Telex)