Lex Ukrajna: Kotlebáék már a menekültekkel riogatnak, a munkahelyeket és a nemzetet féltik

Meglepően egységes volt a parlamenti voksolás a lex Ukrajnának nevezett törvény általános vitája után: még az ukrajnai háborút sajátosan magyarázó Smer képviselői is megszavazták, csak a legszélsőségesebbek, Marián Kotleba pártjának jelenlegi, és a tőle kivált képviselői ellenezték az elfogadását. A 123 jelenlévő közül 108 szavazott igennel, nyolcan szavaztak nemmel, heten pedig tartózkodtak.

Rendes szálláshoz juthatnak majd a menekültek az állami szállástámogatás segítségével (Illusztrációs felvétel: TASR/AP)

Szinte egységesen megszavazta a parlament az úgynevezett lex Ukrajna tárgyalásának folytatását, csak a szélsőséges képviselők nem támogatták a törvénytervezetet. Ez az a jogszabály, amely rendelkezik arról, hogy mekkora támogatást fizet az állam az ukrajnai menekültek elszállásolóinak, illetve engedélyezi számukra a munkavállalást is. A jogszabály részletes vitája kedden várható, a tervezetet gyorsított eljárásban már a jövő hét elején elfogadhatják a képviselők.

„Veszélyes az integráció”

A szélsőséges képviselők ellenkezése nem meglepő, már a menekülttörvény egy nappal korábbi tárgyalása során is a menekültekkel riogattak, mivel a jogszabály szól a menekültek integrálásáról is. Rastislav Schlosár (ĽSNS) szerint az integrációjuk ugyanis veszélye. „Az integráció azt jelenti, hogy tartósan itt maradnak, letelepednek, lehet, hogy egyesek dolgozni fognak, mások egyáltalán nem fognak dolgozni” – mondta a képviselő, aki szerint ez komoly veszélyt jelent a szlovák munkaerőpiacra. Emellett attól is tart, hogy a menekültek olyan változást okoznak a lakosság összetételében, hogy az a szlovák nemzetet veszélyezteti.

„Ha ideáramlik félmillió menekült, és teljesen mindegy, hogy milyen országból érkezik, az teljesen megváltoztatja a szlovák társadalom struktúráját, és veszélybe sodorhat bennünket, mint nemzetet” – jelentette ki Schlosár.

Roman Mikulec belügyminiszter szerint egyes képviselők visszaélnek a helyzettel. „Kérem önöket, hogy ne riogassák az embereket a menekültekkel” – jelentette ki Mikulec. Szerinte a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a korábbi menekültügyi helyzetekhez, mivel az ukrajnából érkezettek nem rendes menekültstátuszt kapnak.

„Az ukrán menekültek csak ideiglenes menekültstátuszt kapnak, ami teljesen más meghatározás” – magyarázta Mikulec.

Az ideiglenes menekültstátusz ugyanis csak az Ukrajnából érkezőknek jár, és az ukrán állampolgárságon kívül más feltételt nem vizsgálnak.

Szállástámogatás felső határa

A lex Ukrajna egyik legfontosabb, és az ukrán menekülteket – és a nekik segítőket – legjobban támogató eleme, hogy elszállásolási támogatást fizet azoknak, akik szállást adnak a menekülteknek. A törvény a támogatás maximális összegét határozza meg, amely a menekülteknek felkínált szobák számától függ:

egy szobáért legfeljebb 500, két szobáért 750, háromért 1000, négy és több szobáért pedig legfeljebb 1250 euró járhat egy hónapra.

Ez a javaslat csak a magánszemélyek által felajánlott szállásokra vonatkozik.

A pontos összeget kormányrendelet határozza majd meg, az elszállásolási támogatás Igor Matovič pénzügyminiszter korábbi tájékoztatása szerint egy felnőttre 7 euró/nap, egy gyerekre pedig 3,5 euró/nap lesz. A felnőtt ebben az esetben a 15 évnél idősebb menekültet jelenti.

Egy felnőttre tehát egy 31 napos hónapban várhatóan 217 eurót fizet majd az állam, a törvény szerint viszont az elszállásoló akkor sem kaphat többet egy felkínált szobáért 500 eurónál, ha három személyt szállásol el.

A támogatás csak azoknak az ukrán állampolgároknak jár, akik kérték a menekültstátuszt, de megkaphatják a menekültstátus kérését megelőző hét napra is. A támogatás kifizetése a helyi önkormányzatok segítségével történik majd, az önkormányzatoknak a pénzügyminisztérium adja majd a szükséges anyagiakat. Az elszállásolási támogatás fizetését egyelőre június végéig tervezi a kormány. A törvény nem rendezi a menekülteknek szállást adó hoteleknek és panzióknak járó támogatást, azt kormányrendeletben akarja megszabni a kabinet.

Egészségügyi ellátás és autópályamatrica

A szállástámogatás mellett a jogszabály engedélyezi majd a menekülteknek a munkavállalást is, attól kezdve, hogy kérték a menekültstátuszt. A tervezet szerint az első 30 napban ingyenes egészségügyi ellátás jár minden Ukrajnából érkezett menekültnek, ezt követően csak azoknak, akik kérték a menekültstátuszt. A tervezet szerint a menekülteket ésa humanitárius segélyt szállító járművek mentesülnek a útdíj fizetése alól, és nem kell majd autópálya-matricát vásárolni az ukrán jelzésű járműveknek.

- lpj -