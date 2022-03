Mintegy három kilónyi kábítószert találtak egy Győr környéki bandánál (Videók+fotók)

Mintegy három kilógrammnyi új pszichoaktív szert foglaltak le egy Győr környéki bandától, amelynek öt tagja ellen eljárást indított a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Fotók: police.hu (További felvételekért kattints!)

Azt írták, hogy hónapokig tartó felderítő munka után 76 rendőr, valamint a NAV munkatársai lecsaptak az öt gyanúsítottra és hét, Győr környékén lévő lakásban tartottak házkutatást.

A lakásokban mintegy 15 ezer "színes tablettát" találtak, amelyek 3-MMC-t tartalmaznak, vagyis új pszichoaktív anyagnak minősülnek. A tablettákon kívül különböző színű és állagú (por, massza) új pszichoaktív anyagot foglaltak le - tették hozzá.

Míg a Pest megyei rendőrök az általuk indított büntetőeljáráshoz szükséges bizonyítékokat gyűjtötték be, a NAV munkatársai a saját, költségvetési csalás miatt elrendelt nyomozásukhoz kapcsolódó cigarettagyártó gépsor, több raklapnyi füstszűrő, valamint temérdek dohánytermék lefoglalását intézték.

A győri nyomozók pedig gyógyszerhamisítási büntetőeljárásuk bizonyítékait lajstromozták: gyógyszergyártó gépsor, csomagoló anyagok, hamis gyógyszerek kerültek elő. A négy, azóta letartóztatott férfit, valamint szabadlábon védekező társukat új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsították meg. A gyanúsítás ellen panaszt nem tettek, de vallomást sem - olvasható a közleményben.

A tablettákon 2000-2500 forintért adtak túl, így a 15 ezer bogyóval - óvatos becslések szerint - alaphangon 30 millió forintos nyereségtől kímélték meg őket a rendőrök.

A csapat minden tagjának megvolt a szerepe, volt, aki osztotta, mások végrehajtották a feladatokat. A tablettás csomagok beszerzését a gyanú szerint az 54 éves N. Lajos intézte, majd átadta a megrendelést 52 éves társának, illetve az 55 éves B. Lajosnak, ők értékesítették tovább a felkutatott vevőknek. A most elfogott csapat 4. (B. Lajos fia, a 30 éves B. Richárd) és 5. tagja (a 45 éves F. Roland) sofőrként, illetve a cucc elrejtéséül szolgáló raktárak biztosításáért felelősként vette ki részét az üzletből. Utóbbiról a győri nyomozók szolgáltak terhelő adatokkal, a sofőrt ugyanis korábban többször elkapták kisebb-nagyobb, kábítószergyanús tartalmú pakkokkal – nem véletlenül. Kábítószer birtoklása vétségének indult a vele közölt gyanú, később már elegendő bizonyíték állt rendelkezésükre, hogy kábítószer-kereskedelem bűntettével is meggyanúsítsák. Ez most tovább bővült.

A kék, narancssárga, illetve világosbarna színű tabletták az előzetes igazságügyi vegyészszakértői vélemény alapján 3-MMC-t tartalmaznak, amely új pszichoaktív anyagnak minősül.

A csapat két tagja, az 52 éves H. Zsolt, valamint N. Lajos lakásán további kábító hatású szereket foglaltak le. Összesen közel 3 kilogramm, különböző színű (fehér, rózsaszín) és állagú (por, massza) új pszichoaktív anyag került a bűnjelraktárba.

(MTI/police.hu)