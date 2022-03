133 utassal a fedélzetén lezuhant egy utasszállító repülőgép Kínában (VIDEÓ)

A China Eastern Airlines kínai légitársaság Boeing 737-es típusú utasszállítója Kunmingból tartott Kantonba (Kuangcsou), amikor lezuhant. A baleset nyomán egy hegyen tűz keletezett. A mentési munkálatok folyamatban vannak, áldozatokról és a baleset részleteiről egyelőre nem adtak hírt.

More clips from the crash site pic.twitter.com/0mY1U9Vi7f