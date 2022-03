Pánik az üzletekben: Néhány orosz boltban már verekednek a vásárlók, hogy áruhoz jussanak (VIDEÓ)

Sok oroszországi élelmiszerboltban tört ki a pánik, amióta Vlagyimir Putyin légből kapott ürügyre - valamiféle nácitlanítás szükségességére - hivatkozva rárontott Ukrajnára. A nyugati államok kapásból szankciókat vetettek ki az agresszorra, amit az ottani lakosok egyre inkább megéreznek. A kifosztott üzletek, az áruhiány és a kétségbeesett emberek tisztában vannak vele, hogy lényegesen kevesebbet kapnak a pénzükért, mint egy hónappal korábban. Ukrajna megszállása után a Nyugat nem közvetlen katonai erővel reagált az oroszok lépésére, hanem súlyos szankciók formájában, amivel odacsapott a gazdaságnak, ami nem csupám az orosz elitnek és oligarcháknak fáj.

A nyugati országok kormányai után különböző magáncégek, ismert márkák tulajdonosai is úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a működésüket az országban.

A közösségi oldalakat ellepték az olyan felvételek, amelyeken az látható, hogy az emberek a meghirdetett bezárás előtt még utoljára betérnek a McDonald's-ban, vagy az Ikeában. Azonban a közönséges fogyasztási cikkekkel vagy élelmiszerekkel is vannak problémák. Különböző fotók és videók terjednek pár napja arról, hogy Oroszországban számos helyen üres polcok fogadják az embereket a boltokban, és ahol néha meg kell küzdeni az árukért. Itt van például ez a videó, amelyik egy üzletben a cukorért folyó "csatát" örökíti meg.

A cukorőrület következő felvonásában azt látni, ahogy a bolt dolgozóinak arra sem volt ideje, hogy a készletet kirakják a polcokra. A pánik odáig fajult, hogy a vásárlók még egymás kosarából is lopkodták az árut.

The sugar war continues



Goods do not even have time to leave the warehouse as they are furiously taken away. The most interesting thing is that now in #Russia there is no shortage of sugar, people just created it for themselves. pic.twitter.com/lgIYXvaDCm