LÉNYEG: Az már tényleg a legalja, hogy Moszkva az atomfegyvereivel hadonászik, amivel ha lábon lövi magát, abba mi is belegebedünk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR/AP

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Lassan négy hete, hogy az oroszok rontják a levegőt Ukrajnában, és képtelenek hazakotródni. Úgy tűnik, olyanok, mint a koronavírus, amelyik makacsul megvetette a lábát, és itt akar maradni velünk.

Moszkvát nem hallgatták meg, és most tessék

Villámháborúnak indult, aztán már majdnem egy hónapja gengszterkedik Vlagyimir Putyin hadserege a szomszédos országban. Még szerencse, hogy jópár napja megakadt az agresszor előrenyomulása, elvégre az oroszoknak nincs olyan nagy kedvük oroszajkúakat halomra gyilkolni, azaz hiányzik a harci morál. Mert hát Ukrajna keleti, déli és északi részén, ahonnan - komplett debilségekre, a nácitlanításra hivatkozva - megtámadták az országot, javarészt olyanok élnek, akik nem is tudnak ukránul. De az elmebeteg orosz államfő, meg a szintén nem százas szóvivője csak szajkózza tovább a képtelenségeket, hogy aszongya: az elnök szándéka, hogy rávegye a világot, hogy végre megértse aggodalmaikat. Mert a Kreml kétségtelenül fóbiában szenved, és a pácienst meg eddig senki nem hallgatta meg. Erre meg nem volt más választása, lépnie kellett egy brutálisat. Ami viszont jó hír, hogy kiderült, minden körülmény ellenére Putyin nem is haragszik az ukrán népre. Ezt az abszurd nyilatkozatot hallva bizonyára 40 millió ukrajnai lélegzett fel, hogy akkor nincs nagyobb baj. Putyin egyszerűen csak így, perverz módon szeret. A fizikai fájdalom, az elpusztítás okozása jelent számára kielégülést. Meg az, ha mondvacsinált okokra hivatkozva - mint mondjuk Oroszország létezésének veszélyeztetése - végre bevetheti nukleáris fegyvereit. Amilyen elmeállapotban szenved a Kreml ura, félő, hogy akár egy béna horogkeresztes tetoválás miatt a májfoltos kezével rögtön elkezd matatni az atomkofferen.

Putyinék a pöcegödör szintjén

A szlovák védelmi miniszter is látja, hogy az oroszok irányító tornyában nincs mindenki a helyzet magaslatán, és szóvá is tette azt. Jaroslav Naď szerint aki tömegpusztító fegyverekkel hadonászik, az a legalja, az már a pöcegödör szintje. De ha Oroszország felhagy a nemzetközi jog megsértésével és visszavonja egységeit Ukrajnából, Szlovákia nem is veszi fontolóra, hogy átadja-e a légvédelmi rendszerét Kijevnek.

Érzékeli a NATO is, hogy Moszkvában enyhén szólva zavarodott a vezetés, ezért a katonai szervezet megerősíti a szövetség keleti régióját, és új harccsoportokkal telepít többek között, Szlovákiába és Magyarországra is. Mese nincs, megváltozott a biztonsági környezet, és válasz kell, hogy érkezzen Oroszország ukrajnai inváziójára. Emiatt az Észak-atlanti Szerződés Szervezete bár támogatást nyújt Kijevnek, de nem akar a konfliktus részévé válni. Azt üzeni, hogy Putyinéknak fel kell hagyniuk a veszélyes és felelőtlen nukleáris retorikával, hiszen ha nem teljesen hülyék, meg kell érteniük, hogy soha nem nyerhetnek meg egy nukleáris háborút.

Moszkvának nem kell az euró

Ha egy ilyen összecsapásnak nem is lehet győztese, a gázháborúban néhány ország a rövidebbet húzhatja. Ebben a küzdelemben most az orosz elnök húzott egy meglepőt. Putyin ugyanis utasítást adott ki az orosz gáz kapcsán a "barátságtalan" országokkal szemben. Ebbe a Moszkvával ellenséges "elitklubba" meg beletartozik az összes európai uniós tagállam, ezért érdemes követni a fejleményeket. Most azt találták ki, hogy az oroszoknak nem kell a dollár meg az euró, ezentúl a földgázszállítások ellenértékét rubelben hajtják be. A bejelentés hatására meg jócskán megugrottak a gázárak, mivel attól tartanak, hogy az orosz követelés csak elmélyíti az energia-ellátási válságot. Jót tett ez a nyilatkozat a rubelnek is, ami kapásból erősödni kezdett.

Ez a Covid olyan, mint az orosz hadsereg

Közben meg a covidos fronton egyre többen vannak, akik újra megfertőződnek a vírussal, pedig nemrég estek át a megbetegedésen. Ennek oka a koronavírus új mutációi, illetve alvariánsai, meg a vakcina beadásának dátumától függően a folyamatosan csökkenő immunitás, valamint az is, hogy a fertőzés utáni védelem sokkal alacsonyabb az omikron esetében, mint a delta verziónál volt. Hogy ennek kapcsán is elhangozzék egy megnyugtató hír, szögezzük le, hogy Szlovákiában jelenleg stabil a járványhelyzet, a pozitív esetek száma se nem nő, se nem csökken. Lecövekelt, ahogy az orosz hadsereg is a végtelen ukrán síkságon.

Sidó Árpád