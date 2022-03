Megjelent az Új Nő márciusi száma!

Címlaplányunknak a bakai Bertalan Barbit választottuk, aki egy fehér galambbal a kezében a béke fontosságára hívja fel a figyelmet.

Az ukrán háború begyűrűzött mindennapjainkba: Tiszacsernyőn a menekültek első vonatait fotóztuk.

Március a könyv hónapja, ennek alkalmából Király Anikó örvendeztetett meg bennünket egy csodaszép novellával, valamint olvasásra ajánljuk Bartalos Tóth Iveta Élet lejárt szavatossággal című újonnan megjelent kötetét is. A kultúrát azonban nem csak a könyvekben, hanem a színházban is érdemes keresnünk: a komáromi Béhr Mártont faggattuk, aki fiatal életkora ellenére már szép sikereket tudhat a háta mögött.

Divatanyagunkban igazi filmes díszletek közé helyeztük két bájos modellünket, a bősi Beke Anna Lilit és a vásárúti Földes Viktóriát. A nők divatmániáját a cipők szempontjából is alaposan körbejárjuk, a magassarkú történetével is megismerkedhetünk, s azt is megtudhatjuk miért hívták Salvatore Ferragamót cipőkirálynak.

A férfiak és nők egymáshoz való viszonya életünk meghatározó részét képezi: cikkünkben férfiak vallanak arról, mi a helyzet olyankor, amikor valóban a nő feszíti túl a húrt, s azt is megtudhatjuk, mit jelent pontosan a nők elsárkányosodása. Rovatunkban olyan férfiakat is megszólaltatunk, akik apaszerepeikről vallanak nekünk: milyen például egy apa, mikor hagyományőrző?

A Felvidék kincseiről, régészeti feltárásokról és szimbólumrombolásról Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás alapítója, és a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője mesélt nekünk.

A csokoládé minden ünnepünk fényét emeli, legyen szó akár nőnapról, akár a húsvétról. Varga Zsuzsával, a komáromi Zax csokoládémanufaktúra vezetőjével a finomabbnál-finomabb édességek készítési folyamataiba lestünk bele.

Márciusi számunkban fontos szerepet játszik az autizmus, és az ADHD. Alaposan körbejárjuk a két problémát, illetve egy hétköznapi példát is megismerhetünk: Kaján-Bogár Niki kislánya, az autista Lorien mindennapjaiba engedett bepillantást, Melecski Júlia gyógypedagógus pedig a szakemberekkel szembeni kétségeinket igyekszik eloszlatni, s saját példáján keresztül vall az ADHD-ról. Egy hatalmas tabutémát, az öngyilkosság kérdését is boncolgattuk Lélek rovatunkban.

Dömötör Ede kovácspataki fotóriportja csodálatos ködös tájakra kalauzolja el az Olvasót, s a hegyekben bóklászva sok mindent megtudtunk az erdő- és vadgazdálkodásról is.

(PR-cikk)