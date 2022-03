Amíg minden más élelmiszer drágult, egyetlen egy ára enyhén csökkent. Kitalálja, melyik az?

Szlovákiában a sör volt az egyetlen élelmiszer, aminek az ára nemcsak, hogy nem nőtt jelentősen, hanem évközi viszonylatban még csökkent is. Mindez annak ellenére, hogy a sörfőzés energetikailag költséges folyamat, emellett pedig az árpa ára is felment – írja a DenníkE.

Februárban minden élelmiszer ára legalább 5 százalékkal feljebb ment a tavalyihoz képest, a sör viszont fél százalékkal olcsóbb volt – annak ellenére, hogy az árpa ára tonnánként 180-ról 300 euróra nőtt. Emellett a sörfőzés energetikailag is költséges folyamat.

A sör már tavaly is olcsóbb volt, viszont minden más élelmiszer és ital ára felfelé kúszott. Hogy a sör miért olcsóbb, annak több oka is lehet. Az egyik, hogy a két legnagyobb szlovákiai sörfőzde, a Heineken és a Plzeňský Prazdroj Slovensko nem húzza olyan ütemben az árakat, mint a többi hazai kisebb sörfőzde.

A DenníkE szerint a Plzeňský Prazdroj Slovensko az idei év elején kb. 3 százalékkal növelte termékeinek az árát az üzletek számára, áprilistól pedig 4 százalékkal emeli a sörözők és éttermek számára is. A Heineken idén szintén 3-5 százalékkal húzott az árakon, de ez csak néhány sört érint. A vállalat emellett nem tervez újabb jelentős áremelést.

A sör kevésbé jelentős drágulása mögött állhat továbbá az is, hogy az üzletekben visszaváltható üvegekben is árulják, amit már korábban beszereztek, így az üvegeket nem érintette az energia- és anyagár-emelkedés. Emellett az év elején indult újrahasznosítós rendszer is közrejátszhat, továbbá a járványidőszakban jelentősen visszaesett a sörrel kapcsolatos biznisz, most pedig a pénzügyileg erősebb főzdék taktikai szempontjából igyekeznek alacsonyabban tartani az árakat.

Viszont a sörfőzdék nem látják túl derűsen a jövőt, ugyanis ha az ukrajnai háború miatt keleti szomszédunk nem tud elegendő termést betakarítani, akkor a nyár után a mostaninál is nagyobb lehet a nyomás a terményárakra.



(DenníkE)