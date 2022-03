LÉNYEG: Ma jól pofán csapták a szlovákiai politikusok legborzalmasabb arcait, és Moszkvában sem perdültek táncra a háborús bűnösök

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Éppen egy hónapja kattant át az orosz elnöknek, aki rászedte a hadseregét, hogy mészároljon le sok ezer szomszédot, és az ukránok azóta kénytelenek hősiesen védeni az országukat. Az eseményeket figyelemmel követi a NATO is, de a szövetség nem mer határokat átlépve beavatkozni, mert attól tart, vlagyimir putyin atomdühös lenne, az meg nem jósolna szép jövőt senkinek sem.

Egységben az erő

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamainak képviselői csütörtökön annak ellenére is megerősítették egységüket Oroszországgal szemben, hogy akad a harminc vezető között legalább egy olyan figura, aki eddig putyin tenyeréből evett és az ő kottájából fütyült a nyugati világra. Persze most ő is berezelt a zsarnok ruszkitól és szépen beállt a sorba, így most mindenki Ukrajna további támogatása mellett tört lándzsát. Elvégre az oroszok háborúja új biztonsági környezetet teremtett, és a katonai szervezet a gyors reagálású erőinek 40 ezer katonáját helyezi át a keleti szárnyra, amiből Szlovákia is részesül.

Legszebb öröm a káröröm

Ez kis megnyugvással tölthet el mindenkit, aki ebben a konfliktusban nem Moszkvának drukkol. De sajnos olyanok is akadnak, akik európaiként az agresszort istenítik. És ahogy a koronavírusos időszakban is tapasztalhattuk, akad bőven az agyalágyultakból. Most, ebben a helyzetben a zizzentek rendre lekomédiásozzák a putyinnak két kézzel beintő ukrán elnököt és a legnagyobb tisztelettel hajbókolnak a háborús bűnös orosz államfő előtt. Valószínűleg számukra adolf hitler is korrekt volt, mert hát anno nem kellett volna ráncigálni a röhejes bajuszkát sem. Szerencsére az ukrán honvédők egyelőre jól tartják magukata hadszíntereken, ezért a katonai eseményeket lázasan követő honfitársak hazai vizekre is tévedhetnek, hogy egy kicsit azon örömködjenek, az itthoni közélet szemétládáit csütörtökön jól kiosztották.

Lekapcsolták Slotát

A szlovák politika rengeteg mihaszna figurát köpött elénk az elmúlt évtizedekben, és ma úgy alakult, hogy néhányan közülük kaptak egyet a pofájukra. Itt van például az ocsmány nacionalizmusáról hírhedt expártelnök, a magyarfaló Ján Slota, aki hála égnek jó pár éve már kitámolygott a politikai színpadról. Most a zsaruk csaptak le rá, és őrizetbe vették, mert bírók megvesztegetése kapcsán kenőpénzt fogadott el. Biztos megint részeg volt, és nem figyelt oda.

Blaha végre befoghatná

Aztán jött hír arról is, hogy az egyik pozsonyi bíróság ráripakodott putyin szlovákiai imádójára, Ľuboš Blahára, hogy most már hagyja abba a hazudozást, és a Smer parlamenti képviselője pár napon belül törölje az államfővel kapcsolatos megnyilvánulásait a közösségi oldaláról. Sztálin eszméinek hazai hódolója ugyanis azzal szokott magának - na meg nyájának - örömet okozni, ha Zuzana Čaputovát hazaárulónak és idegen hatalmak ügynökének minősíti. Az ifjúkommunista balfék persze a szólásszabadságra hivatkozik, közben meg sokaknak okozna boldog perceket, ha végre élne a jogával és befogná a csőrét.

Drága volt a szilveszter

Végül Vladimír Mečiar legjobb tanítványa, Robert Fico is megkapta csütörtökön a magáét, de sajnos ő csak közvetve, a fiatal szeretőjén keresztül. Ugyanis jött egy hivatalos indítvány, miszerint zárják ki az ügyészségről a smeres pártelnök jelenlegi barátnőjét, aki Ficóba az olasz maffiózóval is hentergő macája után kóstolthatott bele. Az állhat az egész ügy hátterében, hogy a hölgynek úgy támadt gusztusa tavaly Jordániában együtt szilveszterni a minősíthetetlen múltú és jelenű exkormányfővel, hogy közben hivatalosan betegszabadságon volt.

Kollár megint csapja a szelet

Hogy ezek a csajok mit esznek a savanyú képű Ficón, a fene se tudja, de egy ilyen országban, ahol például a parlament elnökének már lassan egy tucat gyereke van tíz különböző hölgytől, nem éri meg csodálkozni. Apropó, Boris Kollár! Mától azt is tudjuk, hogy a szoknyabolond házelnök legújabban a Dunaszerdahelyi járásba jár udvarolni. Bejárta a hír a sajtót, hogy a randiguru politikus egy csokor virággal pattant ki egy településen az állami limuzinjából, majd eltűnt egy családi ház kapujában, a testőrei meg a közeli benzinkúton lébecoltak egészen addig, amíg a főnök el nem ment. Mármint a helyszínről.

